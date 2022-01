Previsti fino a 50 centimetri di neve, allerta valanghe sulle montagne venete

Alla luce delle previsioni meteo, il centro funzionale decentrato della protezione civile del Veneto ha emesso un bollettino con cui attiva lo stato di attenzione per valanghe in montagna. L'allerta vale sia per l'area delle Dolomiti che per quella prealpina e si può riconfigurare a livello locale in pre-allarme o allarme, a seconda dell'evoluzione meteorologica. Nelle zone più esposte e sulle esposizioni all'ombra, le valanghe potranno interessare la viabilità in quota, singole zone antropizzate e i comprensori sciistici.

Scarica qui l'allerta valanghe della protezione civile veneta

La nevicata attesa per stanotte (sono previsti fino a 50 centimetri di neve fresca) sarà seguita anche da forte vento da Nord. Pertanto, anche per i prossimi giorni, il pericolo di valanghe continuerà a rimanere marcato (grado 3).