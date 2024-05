Tempo instabile, Veneto in allerta gialla per temporali

Scende ancora il livello di allerta in Veneto per il maltempo. Le previsioni meteo non indicano però la fine delle perturbazioni e per questo il livello di guardia rimane alto.

Per questa sera e domani, si prevede tempo instabile con probabili rovesci e temporali sparsi, localmente anche forti tra Prealpi e pianura. Con queste previsioni, la protezione civile regionale ha emesso oggi, 22 maggio, un nuovo avviso di criticità idrogeologica e idraulica che evidenzia ancora alcune zone di allertamento e conferma che l’allerta idrogeologica per temporali è gialla in tutti i bacini del Veneto tranne quello dell’Alto Piave bellunese.

È stato decretato lo stato di preallarme (allerta arancione) per rischio idraulico nel bacino del Basso Brenta-Bacchiglione. Stato di attenzione (allerta gialla), nei bacini dell’Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone; dell'Adige-Garda e Monti Lessini e del Po, Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige.

E per quanto concerne il rischio idrogeologico resta lo stato di attenzione nei bacini Basso Brenta-Bacchiglione; Adige-Garda e Monti Lessini; Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone.