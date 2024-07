Maltempo in arrivo, scatta l'allerta a Verona: attese precipitazioni intense e possibili grandinate

A seguito dell'allerta gialla diramata da Arpav e delle previsioni delle prossime 24 ore, la polizia locale di Verona e la Protezione civile invitano tutti i cittadini alla massima prudenza. In base a quanto è stato comunicato da Palazzo Barbieri, infatti, le previsioni indicano un progressivo aumento dell'instabilità atmosferica a partire da questa sera, venerdì 19 luglio, fino alla giornata di domani, con tempo perturbato e precipitazioni diffuse.

Sempre secondo le previsioni, sono attesi temporali che potrebbero rivelarsi intensi, caratterizzati da forti rovesci, ma sono possibili anche locali grandinate e forti raffiche di vento. Questo tipo di condizioni atmosferiche può causare disagi e potenziali pericoli, sia per i pedoni sia per chi si trova alla guida di veicoli.

In tal senso, la polizia locale e la Protezione civile raccomandano massima attenzione per chi si trovasse alla guida, in particolare se si utilizzano veicoli a due ruote, maggiormente vulnerabili in condizioni di forte vento e pioggia intensa. Il consiglio, inoltre, è quello di evitare, per quanto possibile, di transitare nei sottopassi cittadini che potrebbero allagarsi a causa delle previste precipitazioni intense.