Migliora il meteo in Veneto, ma la Regione rimane in allerta per il livello dell'Adige

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione del Veneto, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa, ha emesso un nuovo avviso di criticità idrogeologica ed idraulica che conferma la fase di attenzione per criticità idraulica (allerta gialla) riferita ai bacini Adige-Garda e Monti Lessini; Po, Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige; Basso Brenta -Bacchiglione.

La criticità è riferita al permanere di livelli sostenuti lungo l’asta del fiume Adige.

Dalle ore 8 di venerdì 14 giugno, la criticità idraulica per il tratto a valle di Boara Pisani, considerate le puntuali criticità lungo il corpo arginale, è da considerarsi “arancione”.

L’avviso vale dalle ore 14 di giovedì 13 alle ore 14 di sabato 15 giugno.

Per quanto riguarda le previsioni meteorologiche, sia piovaschi e rovesci in pianura sia temporali sui monti sono da considerarsi in esaurimento entro la serata di giovedì.

Avviso di criticità idrogeologica ed idraulica

Prescrizioni di Protezione Civile