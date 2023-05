Visti i fenomeni meteorologici dunque, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale comunica che, per criticità idraulica e idrogeologica, è stata dichiarata la fase operativa di “Attenzione” (Gialla) dalla mezzanotte di lunedì 15 fino alle ore 14 di mercoledì 17 maggio, nei bacini VENE-D Po, Fissero-Tartaro-Canal Bianco e Basso Adige (RO – VR) e VENE-E Basso Brenta –Bacchiglione (PD-VI-VR-VE-TV).

A causa delle previsioni che indicano un tempo a tratti perturbato con precipitazioni anche a carattere di rovescio o locali temporali per la giornata di martedì 16 maggio, la Regione rimane in allerta. I fenomeni interesseranno diffusamente il territorio regionale con quantitativi più consistenti sulle zone centro-meridionali, sottolineano da palazzo Balbi, e i si registrerà un rinforzo dei venti da nord-est su costa e pianura limitrofa, specie sui settori centro- meridionali dove potranno risultare anche forti.

Regione in allerta per le piogge previste in Veneto nelle prossime ore