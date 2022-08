Viene prevista inoltre criticità idrogeologica, con particolare riferimento alla rete idraulica secondaria, stabilendo dalle 16 di martedì fino alla mezzanotte di giovedì, lo stato di Attenzione (allerta gialla) per i bacini: Alto Piave (BL), Piave Pedemontano (BL-TV), Alto Brenta – Bacchiglione -Alpone (VI-BL-TV-VR), Adige- Garda e Monti Lessini (VR), Po, Fissero-Tartaro- CanalBianco e Basso Adige (RO-VR), Basso Brenta – Bacchiglione (PD-VI-VR-VE-TV), Basso Piave - Sile e Bacino scolante in laguna (VE-TV-PD), Livenza - Lemene e Tagliamento (VE-TV).

Successivamente, dopo una pausa dei fenomeni, è attesa una possibile ripresa dell'instabilità nel pomeriggio con alcuni nuovi rovesci o locali temporali, che andranno ad esaurirsi verso sera. Non vengono esclusi locali temporali intensi (forti rovesci, forti raffiche di vento e locali grandinate) e in caso di maggior persistenza quantitativi di precipitazione localmente consistenti.

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione del Veneto ha emesso un avviso in cui si prevede, dal pomeriggio/sera di martedì 30 agosto, una crescente instabilità a partire dalle zone montane che si estenderà in pianura nel corso della notte e fino al primo mattino di mercoledì 31 agosto.

Lo stato di Attenzione è in vigore dalle ore 16 di martedì alla mezzanotte di giovedì

Protezione civile in allerta per i temporali attesi in Veneto nelle prossime ore