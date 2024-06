Modesta perturbazione sul Veneto: l'Adige ancora sorvegliato speciale

Il meteo prevede nel pomeriggio/sera di sabato il transito sull'Italia settentrionale di un modesto impulso perturbato, che determina dell'instabilità soprattutto sulle zone montane centro occidentali e in parte su quelle pedemontane, con probabili rovesci e temporali ma con rischio molto basso di fenomeni intensi. Per domenica 16 e per lunedì 17 nel pomeriggio/sera è attesa variabilità sui monti, specie sul Bellunese, con possibilità di qualche locale rovescio o temporale, ma con fenomeni meno probabili e diffusi e di minore entità.

Alla luce delle previsioni meteo il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale ha emesso un avviso di criticità idraulica gialla (stato di attenzione) dalle ore 14 di sabato 15 alle ore 14 di lunedì 17 giugno per i bacini dell’Alto Garda- Monti Lessini, per il bacino di Po,Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige, e per il bacino del Basso Brenta-Bacchiglione. La criticità Idraulica gialla è legata al permanere di livelli sostenuti lungo l’asta del fiume Adige e alle puntuali criticità che ancora interessano il corpo arginale lungo il tratto a valle di Boara Pisani.