In Veneto nel pomeriggio di mercoledì permangono ancora condizioni di tempo a tratti instabile con probabili rovesci sparsi e locali temporali specie su Prealpi e pianura (non esclusi locali fenomeni intensi). Dalla serata si evidenzia la tendenza al diradamento ed esaurimento dei fenomeni. Giovedì e venerdì la graduale affermazione di un promontorio di alta pressione garantirà il ritorno a condizioni di tempo maggiormente stabile salvo modesta variabilità pomeridiana specie sui rilievi.

Maltempo in via di esaurimento, ma la Regione rimane in allerta per i possibili temporali