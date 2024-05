Allerta meteo ridotta in Veneto: due bacini rimangono sotto osservazione

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso un nuovo avviso di criticità di aggiornamento valido per 24 ore, dalle ore 14 di martedì 28 alle 14 di mercoledì 29 maggio, che riduce a verde l’allerta idrogeologica per temporali a livello regionale.

Le previsioni indicano, infatti, che nel corso del pomeriggio di martedì il tempo sarà a tratti instabile con qualche rovescio o locale temporale specie tra Prealpi e pianura; fenomeni in generale esaurimento dalla sera. Mercoledì si prevede in prevalenza tempo stabile salvo modesta variabilità pomeridiana sulle zone montane, dove sarà possibile qualche isolato piovasco o breve rovescio; dalla serata/notte probabilità in aumento di precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale.

Alla luce delle previsioni, viene confermato lo stato di attenzione per criticità idraulica nei bacini del Basso Brenta -Bacchiglione e del Po, Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige. Tale criticità idraulica gialla è riferita al tratto terminale del fiume Adige dove localmente, sono state segnalate manifestazioni di dissesto argina. I livelli idrometrici dell’Adige infatti, seppur in calo, rimangono ancora sostenuti.

Avviso di criticità idrogeologica ed idraulica

Prescrizioni di Protezione civile