Nelle zone in allerta idraulica, in riferimento al Fiume Adige, si prevede innalzamento del livello idrometrico con probabile superamento della prima soglia generalmente contenuto all’interno dell’alveo. La criticità idraulica nella zona di allerta VENE-C, Vene-D, Vene-E è relativa ai livelli idrometrici sostenuti lungo l'asta del fiume Adige .

Ciò nonostante, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto, ha decretato lo stato di attenzione (allerta gialla) per criticità idraulica sui bacini idrografici Adige-Garda-Monti Lessini; Po-Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige; Basso Brenta Bacchiglione fino alle ore 14 di lunedì prossimo.

Per sabato 13 luglio le previsioni del tempo elaborate da Arpav indicano tempo a tratti variabile con possibilità di qualche piovasco od occasionale temporale. Domenica 14 luglio tempo più stabile salvo modesta variabilità pomeridiana sui rilievi specie su Dolomiti.

Nonostante le previsioni di Arpav confermino un meteo più stabile, Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile veneto ha emesso un nuovo avviso per alcuni bacini

Piogge occasionali o temporali, ma in Regione si resta in allerta per il livello dell'Adige