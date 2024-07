La fase operativa di attenzione per rischio idraulico per allerta gialla nelle zone VENE-C (Adige-Garda e Monti Lessini), VENE-D (Po, Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige) e VENE-E (Basso Brenta -Bacchiglione), è relativa al permanere di livelli idrometrici sostenuti lungo l'asta del fiume Adige .

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione del Veneto, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa, ha emesso un nuovo avviso che prevede nella serata di mercoledì la probabile ripresa di precipitazioni specie tra il Bellunese e parte del Trevigiano, solo occasionalmente temporalesche e in allontanamento verso sud-est nella notte. Giovedì e venerdì il progressivo ritorno di condizioni anticicloniche favorirà tempo in prevalenza stabile e soleggiato.

Il nuovo avviso è stato emesso dal Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione del Veneto e resterà in vigore fino al primo pomeriggio di venerdì

Possibili piogge in serata, poi meteo più stabile: Regione ancora in allerta per il livello dell'Adige