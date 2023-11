Mercoledì le previsioni indicano che il tempo sarà in prevalenza stabile senza precipitazioni.

Sulla base di queste previsioni meteo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale ha emesso un bollettino che, dalle 14 di martedì alla stessa ora di mercoledì, dichiara le seguenti fasi operative per criticità idraulica : di Pre-Allarme ( Arancione ) nel bacino Po, Fissero - Tartaro - CanalBianco e Basso Adige (RO-VR); di “Attenzione” ( Gialla ) nei bacini Basso Brenta - Bacchiglione (PD-VI-VR- VE-TV) e Livenza, Lemene e Tagliamento (VE-TV).

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale ha emesso il bollettino sulla base delle previsioni meteo per le prossime ore

Regione ancora in allerta per alcuni bacini del Veneto: Basso Adige in pre-allarme