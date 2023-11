Maltempo. Regione in allerta per la nuova perturbazione in arrivo sul Veneto

È scattata una nuova allerta per una una nuova perturbazione in transito sul Veneto tra la serata di sabato 4 e il primo mattino di domenica 5, quando sono previste precipitazioni diffuse sulle zone centro settentrionali, sparse altrove, anche con qualche rovescio o locale temporale. I fenomeni sono indicati in esaurimento entro il primo mattino di domenica: localmente saranno possibili quantitativi di pioggia di una certa consistenza specie sulle Prealpi, ma l’entità complessiva delle precipitazioni sarà significativamente inferiore a quella dei due eventi di questa settimana.

Limite della neve inizialmente intorno a 1500-1800 metri, in rapido rialzo specie sulle Prealpi, più contenuto sulle Dolomiti. Tra la serata di sabato e le prime ore di domenica temporaneo rinforzo dei venti meridionali.

I bollettini sono stati emessi dal Centro Funzionale Decentrato della Regione, a partire dalle ore 14 di sabato 4 e fino alle ore 15 domenica 5 novembre.

