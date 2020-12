Allerta maltempo in Veneto fino a giovedì: fiumi "sorvegliati speciali"

L’ondata di maltempo che sta colpendo il Veneto, e che ha già provocato gravi danni in varie aree della regione, continua a preoccupare, anche se le previsioni lasciano intravvedere un miglioramento.

Anche nella giornata di mercoledì il tempo resterà in prevalenza perturbato con precipitazioni diffuse a tratti moderate/forti con locali rovesci o isolati temporali e quantitativi in genere consistenti, localmente anche abbondanti sulle zone montane/ pedemontane orientali e sulla pianura/costa nord-orientale dove i fenomeni potranno risultare più persistenti. Nevicate in media oltre i 600/800 metri sulle Dolomiti e intorno ai 900/1100 metri sulle Prealpi. È prevista per il pomeriggio-sera del 9 dicembre la tendenza al definitivo e generale esaurimento dei fenomeni meteorologici.

Sulla base di questo quadro, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha emesso un nuovo bollettino, valevole fino alle ore 14 di giovedì 10 dicembre.

L’Allerta arancione (Stato di Preallarme) è dichiarata sui bacini idrografici Alto Piave, Piave Pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Basso Brenta-Bacchiglione, Livenza-Lemene-Tagliamento. Sugli altri bacini, lo stato di allerta scende a giallo (Stato di Attenzione).

Scarica le previsioni meteo

Scarica l'avviso di criticità idrogeologica ed idraulica

Meteo: scarica le prescrizioni della Protezione Civile

Allegati