Meteo in miglioramento ma ancora instabile. Veneto sempre in allerta

Dopo l'intensa perturbazione di ieri e oggi, 20 e 21 maggio, anche nelle giornate di domani e di giovedì il tempo rimane ancora instabile, ma con precipitazioni che saranno comunque più irregolari e discontinue e di entità assai minore. Tuttavia saranno ancora possibili dei rovesci e temporali. E non si esclude qualche fenomeno localmente intenso.

Le previsioni del tempo indicano al mattino di mercoledì cielo poco o parzialmente nuvoloso, poi molto nuvoloso. Possibile formazione di temporali intensi a partire dalla tarda mattinata fino alla prima serata con più probabilità nel corso del pomeriggio. Saranno possibili temporali semi stazionari per l’assenza di vento in quota e saranno in grado di dar luogo a forti piogge concentrate su brevi intervalli temporali con conseguenti allagamenti. Non è esclusa la formazione e l’accumulo di grandine di piccole dimensioni mentre le raffiche di vento potrebbero raggiungere valori massimi di 70 chilometri orari.

Per giovedì sono previsti cieli molto nuvolosi per gran parte della giornata. Instabilità già a partire dalla mattina che potrà perdurare fino a sera. Saranno possibili temporali di media entità in grado di dar luogo a qualche forte pioggia, grandinate di piccole e medie dimensioni e a qualche moderata raffica di vento.

Per questo la protezione civile del Veneto ha emesso un nuovo avviso di criticità idrogeologica e idraulica, che evidenzia ancora alcune zone di allertamento e conferma che l’allerta idrogeologica per temporali è gialla in tutti i bacini del Veneto. Lo stato di allarme (allerta rossa) per criticità idrogeologica rimane solo nel bacino del Basso Brenta-Bacchiglione. Stato di preallarme (arancione) invece nei bacini dell’Adige-Garda e Monti Lessini e dell’Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, mentre si stabilisce lo stato di attenzione (giallo) nel resto delle zone di allertamento del Veneto.

Per quanto riguarda la criticità idraulica non vi sono zone di massima allerta ma è decretato lo stato di preallarme (arancione) nel bacino dell’Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone; nel bacino del Po, Fissero-Tartaro-Canal Bianco; nel bacino dell’Adige-Garda e Monti Lessini e nel bacino Basso Brenta-Bacchiglione. Stato di attenzione (giallo) nei bacini del Basso Adige; Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna; del Livenza, Lemene e Tagliamento e nel bacino del Piave Pedemontano. E nella zona del Basso Brenta-Bacchiglione permane uno stato di "allarme" per rischio idraulico limitatamente al fiume Fratta.

In gran parte della provincia di Verona, dunque, l'allerta è arancione o gialla. E nel capoluogo la polizia locale e la protezione civile raccomandano la massima attenzione, soprattutto per chi si metterà alla guida di veicolo a due o quattro ruote. La centrale operativa della polizia locale di Lungadige Galtarossa continuerà a seguire in tempo reale l'evolversi della situazione meteo.