Meteo in miglioramento, ma attenzione ancora alta per il maltempo

La situazione del maltempo in Veneto è in miglioramento, ma in alcuni bacini idrografici l'attenzione rimane alta.

Alla luce delle previsioni meteo per le prossime ore, il centro funzionale decentrato della protezione civile regionale ha emesso un avviso di criticità valido fino alle 14 di domani, domenica 4 ottobre.

Lo stato di attenzione (allerta gialla) è dichiarato sui bacini Alto Piave, Alto Brenta- Bacchiglione-Alpone, Adige-Garda e Monti Lessini.

Lo stato di preallarme (allerta abbassata da rossa a arancione) è dichiarato sul bacino Piave Pedemontano, nelle province di Belluno e Treviso.

LE PREVISIONI DEL TEMPO

Il meteo indica ancora residue precipitazioni con rovesci e locali temporali in diradamento a partire da ovest. Venti inizialmente forti in quota da sud e moderati/tesi sulla costa, in successiva rotazione da ovest o sud-ovest e moderata attenuazione. Tra il pomeriggio di domenica e fino al mattino di lunedì, moderato episodio perturbato con nuove precipitazioni di entità in genere contenuta.

