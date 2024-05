Ancora rovesci e temporali sparsi, ma cala l'allerta maltempo in Veneto

Il centro funzionale decentrato della protezione civile del Veneto ha leggermente modificato l'avviso di criticità idrogeologica e idraulica emesso ieri, 22 maggio, dopo aver valutato l'evoluzione meteorologica prevista in regione.

Nel pomeriggio di oggi è prevista una crescente instabilità con rovesci e temporali sparsi, localmente anche forti tra prealpi e pianura con rovesci e locali grandinate. Instabilità che si attenuerà fino a diradarsi nella notte.

Nel nuovo avviso di criticità viene confermata l'allerta idrogeologica gialla per temporali valida fino alle 6 di domani in tutti i bacini del Veneto eccetto il bacino dell’Alto Piave bellunese. Un'allerta che comunque si può riconfigurare, a livello locale, in arancione o rossa a seconda dell’intensità dei fenomeni.

Ma dato il quadro previsionale, i livelli di allerta idraulica e idrogeologica sono scesi in tutti i bacini colpiti dalle perturbazioni degli ultimi giorni. E fino alle 14 di domani, per quanto riguarda il rischio idraulico, scende a stato di attenzione (giallo) il livello di criticità atteso nei bacini dell’Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone; Adige-Garda e Monti Lessini; e Po, Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige. Per quanto concerne il rischio idrogeologico, invece, resta lo stato di attenzione nei bacini del Basso Brenta-Bacchiglione e Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone. Nel bacino del Basso Brenta-Bacchiglione la criticità idraulica è riferita al sistema Fratta-Gorzone dove i livelli rimangono sostenuti anche per gli apporti dei sistemi di sollevamento della rete consortile. In particolare, alla sezione del Fratta a Valli Mocenighe i livelli sono prossimi alla terza soglia.