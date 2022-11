Maltempo, arriva la "tempesta di Santa Cecilia" poi tregua fino a venerdì

Un'intensa perturbazione atlantica sta per raggiungere il Nord Italia e il Veneto, dando luogo ad un peggioramento del tempo che si concretizzerà già dalla serata di oggi, 21 novembre, a partire dai settori più occidentali della regione.

Come riferito da Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com, piogge e rovesci si intensificheranno nella prossima notte e si faranno particolarmente battenti in mattinata, tanto che saranno possibili nubifragi e locali criticità idrogeologiche in regione. Oltre alle forti piogge sono attese abbondanti nevicate in montagna a partire dagli 1.000 metri di altitudine, a tratti anche a quote inferiori, con accumuli di neve fresca localmente superiori al mezzo metro oltre i 1.700 metri di quota.

La perturbazione rimarrà in azione in Veneto per tutta la giornata di domani, anche se i fenomeni cominceranno ad attenuarsi da ovest nel pomeriggio e le prime schiarite si affacceranno ai settori più occidentali in serata. Da mercoledì il rinforzo dell'alta pressione favorirà una fase più stabile e soleggiata con venti in attenuazione, in attesa di un possibile nuovo peggioramento venerdì.

Nella provincia di Verona, ha aggiunto Badellino, le prime piogge sono previste per la tarda serata di oggi. Per domani, condizioni perturbate sono attese da inizio giornata, con piogge e rovesci anche intensi soprattutto nel pomeriggio che cominceranno ad attenuarsi in serata. Le temperature oscilleranno intorno a 10 gradi centigradi per tutto il giorno. Mercoledì e giovedì saranno due giornate soleggiate, con temperature diurne non oltre i 12 gradi. E venerdì possibile ritorno di qualche pioggia.

Alla luce del meteo previsto, la Regione Veneto fa scattare dalla prossima mezzanotte l'allerta idrogeologica arancione in provincia di Verona. Anche per questo, la polizia locale del capoluogo ha ripetuto l'appello alla massima attenzione per chi si metterà alla guida, in particolare nei tratti collinari e nelle ore notturne. E la centrale operativa seguirà l'evolversi della situazione, anche per eventuali interventi della protezione civile.