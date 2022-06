Visti i fenomeni meteorologici previsti la criticità idrogeologica attesa è riferita allo scenario per temporali forti.

Le previsioni di Arpav segnalano, infatti, che un ulteriore impulso perturbato proveniente da nord ovest, con aria fredda in quota, interesserà la regione tra la serata di mercoledì 8 e il primo pomeriggio di giovedì 9 giugno, portando una nuova fase di instabilità. Sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale: non si escludono locali fenomeni intensi (forti rovesci, forti raffiche di vento) e quantitativi di pioggia localmente consistenti. La probabilità di fenomeni intensi sulle Dolomiti sarà minore nella mattinata di giovedì.

Il possibile verificarsi di rovesci o temporali localmente anche intensi, potrebbe creare disagi al sistema fognario e di drenaggio urbano e lungo la rete idrografica minore in tutti i bacini idrografici della nostra regione. Viene segnalata la possibilità d'innesco di fenomeni franosi superficiali sui versanti e la possibilità di innesco di colate rapide specie nelle zone di allertamento dell’Alto Piave, Piave Pedemontano, Alto Brenta- Bacchiglione-Alpone e Adige-Garda e Monti Lessini.

L'avviso di criticità sarà valido fino alle ore 14 di giovedì, per il possibile verificarsi di rovesci o temporali localmente anche intensi

Perturbazione in arrivo in serata: nuova allerta meteo per maltempo