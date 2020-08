Meteo, l'instabilità si attenua ma è ancora allerta arancione nel Veronese

L'instabilità meteorologica in Veneto è in fase di attenuazione rispetto al maltempo dei giorni scorsi. Sono ancora però previste precipitazioni sparse e per questo la protezione civile regionale ha emesso anche oggi, 30 agosto, un avviso di criticità idraulica ed idrogeologica. Si temono nuovi temporali forti e per questo sono necessari il monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa dei volontari. L'allerta meteo è stata decretata fino alle 14 di domani.

LE ALLERTE METEO

Continua ad esserci uno stato di preallarme (allerta arancione), da riconfigurare, a livello locale, in fase di allarme a seconda dell’intensità dei fenomeni, per criticità idraulica sulla rete principale del bacino idrografico Adige-Garda e Monti Lessini. Mentre è allerta gialla per criticità idraulica sulla rete principale dei bacini idrografici Piave Pedemontano, Po-Fissero-Tartaro-Canalbianco-Basso Adige, Basso Brenta-Bacchiglione, Basso Piave-Sile-Bacino scolante in laguna. E sempre allerta gialla ma per criticità idrogeologica nei bacini Alto Piave, Piave Pedemontano, Basso Adige, Basso Brenta-Bacchiglione.

LE PREVISIONI METEO

Nella serata di oggi progressiva attenuazione dell'instabilità. Saranno ancora presenti precipitazioni residue su zone montane e pedemontane, e qualche ulteriore rovescio più locale in pianura. Dalla tarda mattinata di domani, moderata variabilità e instabilità con precipitazioni sparse, localmente a carattere di rovescio o temporale.