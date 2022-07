Maltempo e grandine sulla Bassa e l'Est veronese: danni all'agricoltura

Il maltempo che nel tardo pomeriggio di giovedì si è abbattuto sulla provincia di Verona, ha colpito soprattutto le zone dell'Est e della Bassa Veronese. I vigili del fuoco riferiscono di essere stati chiamati ad alcuni interventi, ma non sarebbero state rilevate particolari criticità.

Il forte vento e, soprattutto, la grandine di importanti dimensioni, hanno provocato principalmente danni alle automobili e alle colture.

I danni all'agricoltura sono stati segnalati da Codive, con grossi chicchi segnalati nei comuni di Cerea, Casaleone, San Pietro di Morubio, Isola Rizza e Oppeano, i quali si sono abbattuti su strutture e coluture (frutta, mais e soia, tabacco).

Nella parte est della Val d’Alpone, a Vestenanova, San Giovanni Ilarione e Montecchia di Crosara la grandine ha colpito fortemente vigneti, olivi e ciliegi. Nella zona di San Bonifacio è stata registrata pioggia e un po’ di grandine a macchia di leopardo. L'est veronese dunque non è stato risparmiato: particolarmente colpite le colture frutticole (mele, pere e pesche) e vigneti nelle zone di Belfiore, Caldiero, Zevio e Ronco all’Adige.

Covide precisa che nelle zone di Salizzole, Bovolone e Concamarise, i danni si aggiungono a quelli provocati dal fortunale con vento forte del 4 luglio sera.

«Il nostro tecnico è al lavoro per le rilevazioni sul territorio e verificare la situazione. La vite e le colture di frutta sono tra le produzioni maggiormente assicurate poiché territorialmente più presenti e – evidenzia il direttore del Covide Michele Marani – nei prossimi giorni sarà possibile fare un primo bilancio. Ormai da anni verifichiamo che le avversità atmosferiche si avventano sulle produzioni distruggendo anche le reti protettive. I migliori degli impianti in certe situazioni non resistono alla furia della calamità.

Covide attraverso il proprio fondo Mutualistico – conclude Marani - tutela anche i danni alle strutture quali impianti di frutta e di vite. L’importante è aderire prima del verificarsi dell'evento. Ad esempio, gli agricoltori della zona dell’est veronese colpita un paio di anni fa da tromba d’aria hanno subito consistenti danni alle strutture. I soci di Covide, aderenti ad Agrifondo, hanno ricevuto nel caso specifico risarcimenti (nel totale quasi 400mila euro) che altrimenti sarebbero stati a loro completo carico».

Coldiretti Verona, dal canto suo, sottolinea come le forti raffiche di vento e gli intensi temporali che hanno portato chicchi di grandine grandi come albicocche, abbiano fatto salire il conto dei danni nelle campagne già duramente provate dal caldo e dalla siccità che hanno seccato la terra, ridotto i raccolti di mais, e grano e tagliato la disponibilità di foraggio per gli animali nei campi arsi dal sole.

Il primo monitoraggio dell'associazione, conferma i danni rilevati anche da Codive: «Proprio la grandine è la più temuta dagli agricoltori per i danni irreversibili che provoca ai raccolti e che in una manciata di minuti è in grado di distruggere il lavoro di un anno. La pioggia – continua la Coldiretti – è attesa per combattere la siccità nelle campagne ma per essere di sollievo deve durare a lungo, cadere in maniera costante e non troppo intensa, mentre i forti temporali, soprattutto con precipitazioni violente provocano danni poiché i terreni non riescono ad assorbire l’acqua che cade violentemente e tende ad allontanarsi per scorrimento provocando frane e smottamenti.

Siamo di fronte – sottolinea la Coldiretti – alle conseguenze dei cambiamenti climatici anche in Italia dove l’eccezionalità degli eventi atmosferici è ormai la norma, con una tendenza alla tropicalizzazione che si manifesta con grandine di maggiori dimensioni, una più elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi e intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo»VeroVe.