Meganoidi e Ambramarie in concerto a Sandrà

Saranno due giorni di rock e birra quelli del Rock 'n Beer, manifestazione che si terrà venerdì 7 e sabato 8 ottobre nella tensostruttura montata in piazza S.Andrea a Sandrà di Castelbuovo del Garda (Vr). Dalle 20 si esibiranno 3 band a serata, con protagonisti assoluti gli headliner Surrealistic Pillow (con Ambramarie di Radiofreccia) e i Meganoidi. L'organizzazione dell'evento è ad opera di Amici per Sandrà e Anthill Booking, in collaborazione con Comune di Castelnuovo del Garda e Splatter Bar (che il 6 ottobre ospiterà i Cactus Quillers). Nello specifico la serata di venerdì 7 ottobre sarà chiusa da Surrealistic Pillow (con Ambramarie di Radiofreccia), band cover rock anni '60 e '70 in cui la ex partecipante di X-Factor 2009 tirerà fuori la sua voce graffiante. La cantante ha all'attivo anche conduzioni a RockTv, Radio Deejay e, attualmente, Radiofreccia.

La sua prestazione sarà anticipata da due band underground: il cantautore Neroluce (ospite recentemente anche di Red Ronnie) ed Ecofibra, alternative rock band molto attiva. Sabato 8 ottobre i Meganoidi faranno rivivere alcuni brani che hanno infiammato l'inizio degli anni 2000 in Italia come Meganoidi, Supereroi contro la municipale e Zero Reticoli. Li affronteranno in versione acustica. Dalle 20 suoneranno anche il cantautore Michele Mud (che ha collaborato anche con Cerasuolo dei Perturbazione per un brano) e I Vuoti a Perdere, quartetto che propone cover varie. Durante la manifestazione sarà possibile cenare scegliendo da un menù in stile Oktoberfest, con tanto di stinco, patate, crauti, strudel, torta sacher e ovviamente molte birre di diversa tipologia. Ci saranno anche i dolci alla birra proposti dalla pasticceria Crazy Bakery. Presente anche il banco di dischi di RockAt, con centinaia di offerte di cd, vinili e libri musicali. L'ingresso alla manifestazione è gratuito. Rock 'n Beer si svolgerà anche in caso di maltempo.