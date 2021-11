Martini Interiors, a Verona guardaroba cucito su misura

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

Non un semplice armadio ma la manifestazione di un modo di essere. Il guardaroba Martini Interiors, interamente personalizzabile, viene realizzato adattandosi ad ogni stile creando la struttura perfetta per organizzare gli abiti. Su misura non solo per i vestiti ma anche per la casa, la cabina armadio Martini Interiors è progettata per integrarsi con qualsiasi ambiente, sia esso una stanza interamente dedicata o uno spazio ristretto. Praticità ma anche eleganza, sempre all’insegna del Made in Italy, permetteranno di affiancare ad un’efficace progettazione tutta la qualità tipica del brand. Dagli accessori all’illuminazione LED tutto verrà studiato per esaltare gli spazi, valorizzando l’ambiente e proteggendo i capi. Il progetto guardaroba di Martini Interiors presenta soluzioni sia aperte che chiuse realizzate in legni pregiati. I rivestimenti in pelle e i decori metallici si fondono con l’ambiente per composizioni di prestigio e charme. Guardaroba completamente personalizzabile con focus particolare sulle diverse esigenze maschili e femminili: Guardaroba Lei Leggera e raffinata la composizione femminile presenta una laccatura in Bianco Platino enfatizzata da dettagli in acciaio spazzolato che donano grande luminosità. Un’esclusiva zona make-up multiaccessoriata, dotata di specchiera a scomparsa, trova il suo spazio ottimale su un’isola attentamente attrezzata in base alle singole esigenze. Guardaroba Lui La composizione pensata per l’uomo possiede una forte personalità grazie al legno Palissandro India, alla pelle scura e al profilo metallico con filettatura ottone. L’interno, in tonalità chiara, permette di distinguere perfettamente i capi. Spazi studiati ad hoc per cravatte e cinture permetteranno di ottimizzare gli spazi e mantenere tutto in perfetto ordine. Martini Interiors, il connubio perfetto tra design di lusso e funzionalità.