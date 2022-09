A Marmomac l’esordio dei vini dei distretti del Bardolino nel lounge bar del Verona Stone District

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

Sarà una cornice del tutto inusuale a tenere a battesimo il ritorno in scena dei vini dei tre cru storici del Garda Veronese dopo quasi due secoli: i vini rossi dei tre distretti La Rocca, Montebaldo e Sommacampagna, riconosciuti per la prima volta nel 1825 e reintrodotti nel disciplinare di produzione del Bardolino solo nel 2022, faranno il loro esordio alla fiera Marmomac, in programma da martedì 27 a venerdì 30 settembre presso Veronafiere, per rinnovare anche quest’anno la collaborazione tra Verona Stone District, la realtà che riunisce le maggiori aziende del settore marmifero veronese, e il Consorzio di tutela del Chiaretto e del Bardolino. Le prime bottiglie del La Rocca Bardolino, del Montebaldo Bardolino e del Sommacampagna Bardolino saranno in degustazione, insieme con il Chiaretto di Bardolino, nell’innovativo spazio fieristico La Piazza, realizzato a Marmomac da Verona Stone District: si tratta di un’area dal design accogliente ed elegante, che costituirà un ricercato spazio di incontro per le aziende espositrici veronesi del marmo e per la loro clientela, proponendo un lounge bar di pregio.

«Quella che ci è stata offerta da Verona Stone Disctrict – spiega Franco Cristoforetti, presidente del Consorzio di tutela del Chiaretto e del Bardolino – è una straordinaria occasione di promozione dei vini del nostro territorio in tutte le loro sfumature. Potremo presentare le nostre eccellenze a un pubblico composito e interessato, com’è quello dell’industria veronese del marmo».

I distretti La Rocca, Montebaldo e Sommacampagna sono stati riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali lo scorso 12 aprile 2021 e in pochissimo tempo i loro vini hanno già conquistato importanti riconoscimenti dalla critica nazionale e internazionale, ultimo in ordine di tempo quello del grande critico americano James Suckling, che ha assegnato a ben cinque vini “distrettuali” di Bardolino (La Rocca Poggio delle Grazie, La Rocca Casaretti, Montebaldo Bigagnoli, Montebaldo Gentili e Sommacampagna Monte del Frà) valutazioni pari o superiori ai 90 punti, collocandoli quindi ai massimi livelli di qualità.