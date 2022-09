Last 10 km entra nel circuito "Fai poker 10k e 21k”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

È un lavoro senza sosta quello di Gaac 2007 Veronamarathon Asd che fa capolino nel Friuli Venezia-Giulia per costruire un nuovo circuito di quattro manifestazioni podistiche. Fai Poker 10k e 21k, questo il nome assegnato al progetto che coinvolge due mezze maratone e due 10 km da corrersi in questo finale di 2022 a quota agevolata per i primi 200 iscritti. Verona marathon ha subito risposto presente inserendo la prestigiosa Last 10 km, in programma domenica 20 novembre in concomitanza con la 21^ HOKA Verona marathon e la 8^ Zero Wind Cangrande Half Marathon.

UDINE – Il compito di aprire le danze è affidato alla Maratonina Internazionale della Città di Udine di domenica 18 settembre, gara che in passato è stata teatro del Campionato Mondiale di Mezza Maratona e che ha visto sulla linea di partenza le stelle della corsa su strada. Partenza da Piazza Primo Maggio e arrivo posto in Via Vittorio Veneto, dopo aver attraversato l’intero territorio comunale di Udine. Giunta alla 22^ edizione, la mezza maratona udinese è considerata una delle più veloci del panorama internazionale, caratteristica che la rende perfetta in avvicinamento alle grandi maratone autunnali.

TRIESTE – Da Udine a Trieste, dove si affronterà la 6^ edizione de “La Corsa dei Castelli”, seconda prova del circuito in programma domenica 16 Ottobre. Un percorso affascinante che si snoda per 10 km lungo le icone di Trieste, dal Castello di Miramare a quello di San Giusto per raggiungere il quale si passerà al cospetto della sbalorditiva Piazza Unità. A chiudere le fatiche sarà il chilometro finale impegnativo, detto “Il Muro” che conduce al traguardo tra i bastioni del Castello di San Giusto.

VERONA – Verona in grande spolvero con la partenza della 21^ HOKA Verona marathon e la 8^ Zero Wind Cangrande Half Marathon al via domenica 20 novembre e durante la quale si correrà la terza tappa del circuito con la Last 10 km. Partenza da Piazza Bra, proprio davanti all’Arena, dalla quale si attraverserà il centro storico della città, riconosciuto patrimonio dell’UNESCO. Un tuffo nel cuore turistico della città, i 10 km che entrando da Porta Nuova conducono a Castelvecchio, svelano l’Adige, costeggiano la Torre dei Lamberti, ammirano Piazza Erbe prima di transitare al cospetto della Basilica di Sant’Anastasia e Palazzo Barbieri. I podisti potranno concludere le proprie fatiche acclamati dalla folla del “Liston” sotto lo sguardo dell’Arena prima di entrare nella calorosissima Piazza Bra.

PALMANOVA (UD) – Il cerchio si chiude dove si era partiti, si torna in provincia di Udine la domenica successiva 27 novembre con la Mezza Maratona Città di Palmanova, uno degli eventi più attesi dai runner di tutta Italia giunto alla 20^ edizione. Partenza da Piazza Grande, centro perfetto della Città di Palmanova, la fortezza a forma di stella a nove punte, dichiarata dall’UNESCO, nel 2017, Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Il nuovo percorso, di 21 chilometri, prevede anche un passaggio nel Borgo Castello di Strassoldo, uno dei Borghi più Belli d’Italia. Un tracciato veloce senza dislivelli, attraverso Palmanova, Visco, Aiello del Friuli, i borghi di Novacco, Strassoldo, Privano, con partenza e arrivo da Piazza Grande, Palmanova. ISCRIZIONI – Le iscrizioni al pacchetto completo sono aperte sul sito di ciascuna manifestazione al costo di 60 euro complessivi. Chiusura iscrizioni lunedì 12 settembre oppure al raggiungimento di 200 iscritti.

GLI EVENTI VERONA MARATHON - E’ possibile iscriversi agli eventi Verona Marathon sul sito, attenzione al cambio tariffa a slot di pettorali. Clicca su veronamarathon.it per iscriverti. Fino al 15 settembre è attiva la promo Summer End che offre a quote agevolate la partecipazione ad un evento di domenica 20 novembre in combinata con la Giulietta&Romeo Half Marathon 2023.