La chips italiana legumi e cereali made in Verona è a Cibus 2022

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

Una scelta sana, consapevole e sostenibile. La Chips Italiana di Stoppato 1887, tutta made in Verona, da oggi, 3 maggio, al 6 maggio è a Cibus, a Parma, presso il Padiglione 6 stand A049. Da una parte gli ormai celebri triangolini a base di cereali e legumi che stanno entrando nella vita quotidiana di molti; dall’altra un'azienda, con sede nella Bassa Veronese, a Gazzo Veronese, che si riconosce fermamente nei principi rappresentati dal suo prodotto di punta.

«Coltiviamo legumi e cereali da 135 anni, - spiega Sabrina Stoppato, Ceo di Stoppato 1887 s.r.l. - tra questi, fagioli, piselli, mais, riso, colza, soia, inclusa una piccola parte di edamame. La nostra missione è garantire la filiera corta selezionando i terreni maggiormente vocati a questa attività: l'agricoltura deve essere sempre e comunque sostenibile. In passato si facevano molte lavorazioni a mano. Oggi la tecnologia ci aiuta a realizzare una produzione nel rispetto della natura. Proprio in queste prime settimane di primavera abbiamo posizionato, come ogni anno, anche le casette delle api nelle nostre campagne: contribuiamo pure in questo modo al mantenimento della biodiversità».

«Le nostre Chips - continua l’amministratore delegato - vengono realizzate integralmente da noi, a Verona, con materie prime coltivate nelle nostre campagne della Pianura Padana, nel pieno rispetto della filiera corta: ne deriva un prodotto sano, goloso, non fritto, senza oli aggiunti, senza glutine e vegano, apprezzato perché pratico e di sani principi». I gusti della Chips Italiana di Stoppato 1887 - ottima per accompagnare l’aperitivo con gli amici, ma anche ricca e sana merenda per i più piccoli e prezioso alleato per ricette sfiziose - accontentano ogni esigenza: mais e legumi; riso nero e ceci; riso Carnaroli integrale, mais e quinoa; fagioli borlotti e soia edamame.

Informazioni: www.stoppato1887.com.