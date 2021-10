Jeff Christie e Lorenzo Gabanizza collaborano nell’ultimo singolo del cantante veronese

Il nuovo singolo di Lorenzo Gabanizza e Jeff Christie, "You're Not There", è una storia di perdita, ispirata dall'esperienza personale di Lorenzo che ha perso la madre l'anno scorso.

I primi passi nell'apprendimento della lingua inglese, Lorenzo li intraprese a soli 3 anni ascoltando e cantando in perfetto inglese alla madre, anch’ella fan della musica di Jeff, le canzoni "Yellow River" e "San Bernardino”. Includere Jeff in questa canzone sincera sul rimpianto e l'accettazione perciò, è l'addio perfetto ad un genitore amato, ed è proprio il motivo per cui Lorenzo lo ha contattato. Incontrare e lavorare al fianco dell'eroe che ha contribuito al legame tra madre e figlio non fa che aumentare la forza e il potere di questo malinconico tributo. Lorenzo: «Jeff che canta con me è una specie di omaggio a lei. La sua voce e le sue melodie sono così familiari e così profondamente radicate nella mia giovinezza… Averlo in studio è stato come conoscere un membro della famiglia. È il meglio del meglio, uno dei migliori cantautori e cantanti del secolo scorso, e sicuramente del prossimo».

Nella canzone compaiono Snake Davis al sax (Sting e Paul McCartney), Rusty Wright alla chitarra solista (votato come miglior chitarrista da Vintage Guitars con Jeff Beck), Max Gabanizza (fratello di Lorenzo, che è stato in tournée con Chuck Berry), Hale White al piano, Bruce Hoffman (Dolly Parton) alla pedal steel, Darrell Nutt (Yes, Moody Blues) alla batteria e la cantautrice folk Katey Brooks ai cori. È una produzione sottile e potente grazie al sapiente mixaggio di Peter Hall (Liam Gallagher) e al Mastering del vincitore di 62 Grammy Greg Calbi (che ha masterizzato album per Bob Dylan e David Bowie) coadiuvato da Steve Fallone (3 volte Grammy) “You're Not There” uscirà il 22 ottobre 2021.

Il nuovo album di Lorenzo Gabanizza, “ALL THE WORDS WE NEVER SAID”, invece uscirà nella primavera/estate del 2022. Prevendita: https://ffm.to/yourenotthere. Spotify: https://open.spotify.com/artist/6Fg1ym1kW0i8l0X7Csl3BY.