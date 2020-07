Residenze universitarie a Verona: informazioni utili

Si chiama Accommodation Student ed è il servizio di alloggio privato a canoni agevolati che Esu Verona mette a disposizione di studenti e proprietari di immobili privati.

Il nuovo servizio è già attivo ed è pensato per risolvere la richiesta di abitazioni che non sempre viene pienamente soddisfatta dalle residenze direttamente gestite dall’Azienda per il diritto allo studio.

In questo modo Esu Verona, grazie ad Accommodation Student, si pone come punto di incontro tra domanda ed offerta di alloggi privati, secondo quanto prevede la normativa per la locazione transitoria. Agli studenti universitari in cerca di alloggio, Esu garantisce la verifica tecnica degli appartamenti e il controllo che i canoni degli affitti proposti rispettino i parametri previsti, ovviamente inferiori ai prezzi di mercato. D’altro canto, Esu Verona garantisce ai proprietari assistenza amministrativa nella redazione del contratto di affitto e nella relativa registrazione. In più Esu, mette a disposizione un fondo, pari a 3mila euro per persona, come garanzia di rimborso danni, oltre a una mensilità per ciascun affittuario in caso di affitto non pagato.

Al servizio di Accomodation Student possono accedere tutti gli studenti e i ricercatori dell’Università, del Conservatorio e dell’Accademia di Belle Arti di Verona. Assieme a loro, ovviamente, il servizio è rivolto ai proprietari di alloggi che desiderano affittare le proprie unità immobiliari con la garanzia di un ente pubblico quale è Esu. L’invito, per chi fosse interessato, sia studenti che proprietari, è di rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico di Esu Verona che si trova in Via dell’Artigliere 9, tel. 045.8052834, e-mail: urp@esu.vr.it