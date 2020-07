Come scegliere o cambiare medico di base a Verona

La nuova scelta del medico di medicina generale o pediatra di libera scelta, può essere effettuata tra quelli del distretto di appartenenza, nell'osservanza dei limiti imposti dalla normativa vigente in quanto al numero massimo consentito di assistiti per ciascuno medico/pediatra e rispettando gli ulteriori ambiti territoriali individuati all’interno di ciascun distretto. Possono cambiare medico di base i cittadini italiani residenti nei comuni appartenenti al territorio dell'Azienda Ulss 9.

CHI EFFETTUA IL CAMBIO DEL MEDICO O DEL PEDIATRA

• il cittadino interessato;

• un genitore (o un legale rappresentante del minore);

• un suo delegato munito di:modello di delega fotocopia del documento di identità del delegato e fotocopia del documento di identità del delegante.

Come cambiare medico di base a Verona

Compila la richiesta on-line o scarica la modulistica. In seguito si otterrà la nuova tessera sanitaria verrà spedita a domicilio tramite posta ordinaria. Per cambiare medico di base a Verona, bisogna recarsi in uno degli Uffici Amministrativi del Distretto. Gli sportelli amministrativi dei Distretti ricevono il pubblico allo sportello SU APPUNTAMENTO. Gli utenti possono prenotare telefonando ai numeri indicati negli orari di apertura dello sportello telefonico. L'accesso diretto è previsto solo per la consegna e il ritiro delle pratiche di protesica nei giorni e orari indicati