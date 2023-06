Dove richiedere i certificati per l'edilizia privata a Verona

Tutti gli uffici della Direzione Attività Edilizia mantengono i servizi di informazione e consulenza al pubblico mediante telefono, vedi articolo:

Sportello Unico Edilizia

Lungadige Capuleti 7 - 37121 Verona

tel. segreteria 045 8079857-9858

e-mail: edilizia.privata@comune.verona.it

Pratiche edilizie da presentare

prenotazione appuntamento tramite Filavia

SUEP tecnico edilizia residenziale in zone residenziali (sala centrale sportello 2)

mercoledì e venerdì 9-13

SUAP tecnico edilizia produttiva in tutte le zone e residenziale in zone produttive (sala centrale sportello 3)

mercoledì e venerdì 9-13

Consulenze telefoniche tecnici istruttori

Pratiche edilizie in corso

appuntamento tramite e-mail con il tecnico istruttore incaricato della pratica

e-mail edilizia residenziale: suep.edilizia.residenziale@comune.verona.it

e-mail edilizia produttiva: sportello.unico@comune.verona.it

Oneri (sala centrale sportello 1)

mercoledì e venerdì 9-13: prenotazione appuntamento tramite Filavia

Agibilità (sala centrale sportello 4)

mercoledì e venerdì 9-13: prenotazione appuntamento tramite Filavia

Accesso agli atti e visure (sala centrale sportelli 7-8-9-10)

lunedì e venerdì 9-13: prenotazione appuntamento tramite Filavia

Front office - Protocollo (corridoio piano terra sportelli 15-17)

mercoledì e venerdì 9-12

informazioni amministrative sulla presentazione di pratiche edilizie e altre comunicazioni (Cila, Scia, Pdc, Domanda Unica,Validazioni, autorizzazioni varie, cambi intestazioni, istanze di rimborso), ecc.

protocollazione di integrazioni documenti a pratiche cartacee, manutenzioni ordinarie, istanze di rimborso (attività sospesa, rivolgersi allo Sportello Protocollo di Palazzo Barbieri)

tel 045 8079844 -9800-9812

OSAP cantieri edili (corridoio piano terra sportelli 18-19)

mercoledì e venerdì 9-12: prenotazione appuntamento tramite Filavia

tel. 045 8079902-9806

e-mail: osap.cantieri@comune.verona.it

Condono edilizio - Opere strutturali

- presentazione/integrazioni/consulenza

- accesso agli atti per solo condono

- condono edilizio e procedimenti collegati

- informazioni su presentazione denuncia opere strutturali

Tecnico istruttore (corridoio piano terra sportello 24)

Savoia Andrea (dal lunedì al mercoledì)

tel. 045 8079860

e-mail: andrea.savoia@comune.verona.it

Savoia Andrea (dal lunedì al mercoledì) tel. 045 8079860 e-mail: andrea.savoia@comune.verona.it Sportello amministrativo (corridoio piano terra sportello 25)

Tamos Mariangela tel. 045 8079893

e-mail: mariangela.tamos@comune.verona.it

Ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici

attribuzione matricola, fermo impianto

tel. 045 8079901

Attività sanitaria e veterinaria (primo piano stanza 106)

consulenza per Scia Sanitaria/Veterinaria per nuova attività, rinnovo subentro o ampliamento di strutture che esercitano attività sanitaria o veterinaria (LRV n.22/2002)

Su appuntamento previo contatto telefonico 045 8079807

Controllo edilizio - Impianti (secondo piano stanze 208-210-211-212)

- accertamento abusi edilizi e loro sanzioni anche in materia paesaggistico-ambientale

- disagio abitativo e sovraffollamento

- situazioni di pericolo contingibile

- informazioni su dichiarazioni di conformità degli impianti (le dichiarazioni di conformità vanno presentate esclusivamente on line alla casella pec edilizia.online@pec.comune.verona.it o tramite portale www.impresainungiorno.gov.it)

tel. 045 8079867 - 9865

e-mail: controllo.edilizio@comune.verona.it

Autorizzazioni paesaggistiche (secondo piano stanze 206-209)

informazioni e consulenza in materia paesaggistico-ambientale

appuntamento telefonico 045 8079814-9835-9878

e-mail: autorizzazioni.paesaggistiche@comune.verona.it

Sportello SUAP per enti terzi impresainungiorno.gov.it

- informazioni ed assistenza per i procedimenti gestiti con il portale www.impresainungiorno.gov.it

- AUA provinciali – nulla osta allo scarico Acque Veronesi – classificazione strutture turistiche - registrazioni ULSS9 – Regione – VV.FF. - Questura, ecc.

tel. 045 8079819-9901

Informazioni e contatti

Per richieste, informazioni e segnalazioni di tipo informatico, riguardanti cioè le funzionalità dello sportello (problemi di accesso, di registrazione, ecc.): sportello.telematico@comune.verona.it

per informazioni riguardanti presentazione delle pratiche, modulistica, pagamenti, ecc.: segreteria del settore 045 8079858- 9859 oppure edilizia.privata@comune.verona.it

per informazioni tecniche edilizie: consulenze telefoniche tecnici istruttori

Fonte: Comune di Verona