Bonus 2024, ecco quelli che restano e quelli che scompaiono

Nel 2024 restano in vigore una serie di bonus per sostenere le famiglie e incentivare il miglioramento energetico degli edifici. Per l'anno da poco iniziato sono stati prorogati, con modifiche, alcuni bonus già attivi nel 2024, altri sono stati salutati per sempre e ne sono stati introdotti di nuovi di zecca.

Bonus in Vigore nel 2024

Nel 2024, l'Italia ha introdotto alcuni nuovi bonus e ha apportato modifiche a quelli esistenti, mentre altri sono stati eliminati. Ecco un riassunto delle principali novità e cambiamenti:

Bonus Edilizi

Superbonus Edilizio: Detrazione al 70% per i condomini nel 2024 (65% nel 2025).

Detrazione al 70% per i condomini nel 2024 (65% nel 2025). Ecobonus: Detrazione del 70% per una spesa massima di 40mila euro per i condomini per l'isolamento termico delle parti comuni.

Detrazione del 70% per una spesa massima di 40mila euro per i condomini per l'isolamento termico delle parti comuni. Detrazione al 50%: Per le spese fino a 60mila euro per la sostituzione di serramenti, infissi, schermature solari e caldaie a biomassa.

Per le spese fino a 60mila euro per la sostituzione di serramenti, infissi, schermature solari e caldaie a biomassa. Sismabonus: Detrazione del 50% (spesa massima 96mila euro), aumenta al 70 o 80% se i lavori riducono il rischio sismico di 1 o 2 classi.

Detrazione del 50% (spesa massima 96mila euro), aumenta al 70 o 80% se i lavori riducono il rischio sismico di 1 o 2 classi. Bonus Mobili: Detrazione del 50% per spese fino a 5mila euro per l'acquisto di mobili e alcune tipologie di elettrodomestici.

Aiuti per le Famiglie

Bonus Mamme Lavoratrici: Esonero del 100% dei contributi previdenziali per mamme lavoratrici con tre figli o più, fino al 18esimo anno del figlio più piccolo, con limite di 3mila euro annui.

Esonero del 100% dei contributi previdenziali per mamme lavoratrici con tre figli o più, fino al 18esimo anno del figlio più piccolo, con limite di 3mila euro annui. Bonus Asili Nido: Fino a 2.100 euro annui per le rette di asili nido pubblici e privati, per nuclei familiari con ISEE fino a 40.000 euro e almeno un figlio sotto i 10 anni.

Fino a 2.100 euro annui per le rette di asili nido pubblici e privati, per nuclei familiari con ISEE fino a 40.000 euro e almeno un figlio sotto i 10 anni. Carta Spesa 'Dedicata a te' : Contributo per cittadini con ISEE sotto i 15mila euro, per l'acquisto di beni alimentari e di prima necessità. Fondi stanziati: 600 milioni di euro.

: Contributo per cittadini con ISEE sotto i 15mila euro, per l'acquisto di beni alimentari e di prima necessità. Fondi stanziati: 600 milioni di euro. Bonus Trasporti: Contributo di 60 euro per l'acquisto di abbonamenti ai mezzi pubblici, per cittadini con ISEE fino a 15mila euro.

Nuovi bonus introdotti in Italia nel 2024:

Carta Cultura e Carta del Merito: Due nuove carte, ciascuna del valore di 500 euro, destinate ai giovani. La Carta Cultura è legata al reddito (ISEE massimo di 35.000 euro), mentre la Carta del Merito è riservata a chi ha raggiunto il voto massimo di 100 all'esame di maturità.

Contributo Straordinario per Bollette Elettricità: Un nuovo bonus valido per i primi tre mesi dell'anno, destinato ai titolari di Bonus Sociale Elettrico per disagio economico.

Bonus Psicologo Raddoppiato: L'importo stanziato per il bonus psicologo è stato raddoppiato, raggiungendo i 10 milioni di euro, con un tetto massimo di contributo variabile in base al reddito.

Bonus non più in nigore nel 2024