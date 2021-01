Come scaricare musica gratis sul tuo cellulare

Anche tu come me hai sempre sognato di ascoltare la musica che ami dal tuo cellulare ? Vorresti scaricarla sul tuo smartphone ma non sai come fare ?

Che tu stia studiando a casa,allenandoti al parco o godendo una piacevole e rilassante giornata all'aria aperta, è essenziale avere una buona lista con le tue canzoni preferite. Tranquillo, oggi è facile!

Svariate infatti sono le app che oggi ti danno la possibilità di scaricare la musica che vuoi direttamente sul tuo smartphone ! Prenditi dieci minuti, in questa guida ti illustriamo le app di musica più cool del momento ! Finalmente potrai ascoltare la tua musica preferita dove e quando vuoi, semplicemente dal tuo cellulare!

Molte sono le app per scaricare musica, parecchie però non sono affidabili!

Attenzione

Scaricare abusivamente da internet musica gratuita è illegale e viola il copyright! Visto che questa guida è ad unico scoop illustrativo e lungi da me promuovere la pirateria, non mi assumo alcuna responsabilità sull'utilizzo delle informazioni che coglierai.

Come ti dicevo, molte sono le app in circolazione, andiamo a vedere assieme quelle più affidabili!

Uno dei metodi più efficaci semplici e legali, sono di sicuro i servizi di streaming musicale. Con i servizi di streaming infatti hai la possibilità di accedere a vasti cataloghi composti da album, playlist e brani di qualsiasi tipo. Potrai ascoltare tutta la musica che vorrai: dalle grandi hit del momento ai classici internazionali .Ovviamente più saranno i servizi più le funzionalità non saranno del tutto gratuite e potranno prevedere dei canoni mensili che si aggirano sui 10 euro.

Ma se proverai una delle app che ora ti sto per elencare avrai la possibilità di usufruirne gratuitamente per 30 giorni! Tranquillo, so già quello che stai pensando, ma non preoccuparti, non subirai nessun addebito! In qualsiasi momento potrai disdire la tua sottoscrizione.

Vuoi saperne di più ? Ecco le app di cui non potrai più fare a meno!

Spotify

Prima fra tutte, Spotify. Spotify è il più celebre servizio streaming, compatibile con iOs, Android,Windows Phone e qualsiasi sistema operativo per pc. L'app puoi utilizzarla gratuitamente per il primo mese dopo di che ha un costo di 9,99 euro al mese, che dovrai pagare attraverso carta di credito o Paypal. Esistono pure delle promozioni telefoniche che includono un abbonamento di 6/12 mesi a Spotify. Per utilizzarlo dovrai semplicemente scaricare l'app e registrati al servizio attraverso il tuo indirizzo elettronico o il tuo profilo Fb. Spotify offre anche una sua versione completamente gratuita! Ma sinceramente una volta che proverai la versione completa sarà difficile lasciarla per sopportare le svariate limitazione di quella gratuita! Con la versione gratuita infatti non potrai fare il download dei brani offline, non potrai scegliere liberamente la musica e verrai interrotto in continuazione dalle pubblicità.. Insomma a te la scelta !

Amazon Music Unlimited

Anche Amazon propone un servizio di streaming musicale, Amazon Music Unlimited, che ti da la possibilità di scegliere fra oltre due milioni di brani . Un servizio disponibile per dispositivi iOS e Android e per i clienti Amazon Prime. Per ascoltare i brani in streaming su smartphone o tablet dovrai scaricare l'app daPlay Store e accedere tramite le credenziali del tuo account Amazon Prime. Tutti gli abbonati a Prime possono scaricare musica gratuitamente e ascoltare le canzoni offline, per un massimo di 40 ore al mese. Per eliminare il limite delle 40 ore si deve attivare l’abbonamento a 9,99€ al mese o 99€ l’anno. Ma tranquillo avrai la possibilità di usufruirne 30 giorni gratis, per vedere se è l'app più adatta alle tue esigenze. Amazon Unlimited ti da pure la possibilità di attivare un account famigliare, composto da un massimo di 6 utenti . L'abbonamento destinato alla famiglia ha un prezzo di 14,99 € al mese oppure 149€ l'anno. Per scaricare e ascoltare le canzoni con Prime Music ti basterà cliccare sul pulsante con la freccia rivolta verso il basso. Una volta avviato il download il brano potrà essere ascoltato anche offline.

Google Play Music (Android/iOS)

Si tratta di uno store musicale, dove è possibile ascoltare come nelle app che ti suggerivo prima musica in straming, sul tuo pc o smartphone.

Ti basterà accedere al sito di Google Play Music per registrare gratuitamente il tuo account ed avere a disposizione milioni di brani on demand.

Ma solo con l'abbonato a pagamento potrai effettuare il download dei brani per ascoltarli offline e unicamemte sul tuo cellulare. Infatti da pc puoi scaricare gli album e i brani, solo se li acquisti singolarmente.Solitamente il costo medio a brano è pari a 0.99 euro. Google ti consentirà comunque di provare la versione in abbonamento gratuitamente per i primi 30 giorni.

Vediamo assieme gli abbonamenti che ti propone Google:

Standard: questo è l'abbonamento base, ovvero quello gratuito, dove è possibile aggiungere fino a 50.000 brani alla raccolta .

questo è l'abbonamento base, ovvero quello gratuito, dove è possibile aggiungere fino a 50.000 brani alla raccolta . Unlimited Personale: oltre che ai tuoi brani personali, potrai accedere alla completa libreria di Google Play Music. Inoltre i brani potranno essere ascoltati in modalità offline, e avrai pure l'opportunità di ascoltare la radio o creare stazioni radio personalizzate. Tutto questo a soli 9,99 euro al mese.

oltre che ai tuoi brani personali, potrai accedere alla completa libreria di Google Play Music. Inoltre i brani potranno essere ascoltati in modalità offline, e avrai pure l'opportunità di ascoltare la radio o creare stazioni radio personalizzate. Tutto questo a soli 9,99 euro al mese. Unlimited Famiglia: l'abbonamento ha le stesse caratteristiche di Unlimited Personale, ma che può essere condivisa con un massimo di sei utenti. Tutto questo a soli 14,99 euro al mese

Apple Music

Ecco i servizio streaming musicale direttamnete lanciato da Apple.Il costo di Apple Music è di 9.99 euro al mese, non sono previste versioni gratuite ma Apple ti da la possibilità di testare il suo servizio gratuitamente per ben tre mesi.Con Apple Music potrai scaricare i tuoi brani e le tue liste preferite tramite WiFi per poterli ascoltare quando vuoi e risparmiare sia la batteria che i dati della tua tariffa. Per fare ciò devi semplicemente selezionare l'opzione "disponibile offline" e quindi aggiungerla alla tua Apple Music.

Inoltre potrai sincronizzare Apple Music con iCloud, in modo da avere tutti i brani della tua libreria musicale.

TinyTunes

Una delle migliori applicazioni esistenti per scaricare e ascoltare musica gratuitamente sul tuo telefono Android è l'applicazione TinyTunes. Si tratta di un'applicazione che ti permetterà di ascoltare musica in streaming totalmente gratuita. Con TinyTunes potrai scaricare i brani direttamente sul tuo telefono Android, per poterli ascoltare senza avere una connessione Internet. Dipenderai solo dalla memoria del tuo telefono e dalla tua tariffa o Wi-Fi, mai da un servizio a pagamento, poiché questa applicazione è gratuita e senza limiti.Purtroppo sacricare l'applicazione non è immediato come per le altre app, infatti non lo troverai nello Store di Google.

Per scaricare TinyTunes, dovrai collegarti al sito https://tinytunes.app/. e scaricare il suo pacchetto cliccando sul pulstante installa. Una volta scaricato il pacchetto, clicca su Avanti e Installa per averla sul tuo smartphone. A questo punto non ti resta che avviare l'applicazione e cercare i tuoi brani preferiti. Durante la ricerca della canzone, avrai a disposizione anche l'ascolto. Potrai inoltre scaricare la canzone in formato Mp3, per poterla ascoltare offline quando vuoi. Puoi anche creare una playlist con le tue canzoni preferite, allo stesso modo di Spotify, qualcosa di molto utile se sei uno di quelli che useranno molto questa applicazione, poiché sarai in grado di accedere a tutte queste canzoni molto più facilmente. Avrai anche la possibilità di vedere un elenco di tutte le canzoni scaricate.

Nella parte superiore dell'app è presente una barra di ricerca in cui inserire i criteri in base ai quali si desidera effettuare la ricerca. Questo mette anche a nostra disposizione un lettore musicale e persino un semplice strumento per creare toni con le nostre canzoni.

TinyTunes ha un' altra opzione utile, che è la possibilità di controllare determinati elenchi di successi , come i 100 elenchi iTunesi. Questa opzione ti manterrà aggiornato sulla musica, potrai scoprire immediatamente tutti i successi del momento senza uscire dall'applicazione. Inoltre, questi elenchi sono facili da trovare, poiché li avrai nella schermata principale di TinyTunes. Consiglio questa opzione alle persone che seguono i trand, che hanno sempre bisogno di ascoltare gli ultimi successi. Ad esempio, se sei un DJ, devi essere sempre aggiornato con le ultime canzoni, quindi queste liste possono esserti davvero utili.

Jamendo

Con questa applicazione puoi ascoltare musica gratis e legalmente, senza problemi di copyright, a condizione che sia per uso personale . Se vuoi usare Jamendo su un canale YouTube nel tuo blog o qualsiasi altro progetto online devi pagare una licenza. Nata a Lussemburgo nel 2004 ha come obiettivo principale quello di consentire agli artisti indipendenti, di condividere facilmente la loro musica davanti a un pubblico di milioni di utenti.

Per uso personale ti basterà:

Visitare la pagina di registrazione di Jamendo, scegliere username e password e inserire il tuo indirizzo email. Accetta le condizioni d'uso e riceverai presto un'email di conferma. Puoi anche creare un account usando Facebook o Google +. Cerca nella cartella SPAM a volte le mail di avvenuta registrazione, si trovano in quella cartella. Una volta ricevuta la mail di conferma, fai clic sul collegamento che ti inviano, in questo modo attiverai il tuo account. Entra nel Web e scegli il brano che desideri scaricare, condividere o ascoltare in streaming.

Music Maniac

Un'altra app per scaricare musica gratis tramite il telefono Android è Music Maniac. Questo ti consente anche di ascoltare la canzone prima di scaricarla, di sapere se è la canzone che stai cercando e di non perdere tempo. I brani vengono salvati sul tuo cellulare, quindi potrai ascoltarli offline. Ha opzioni molto interessanti (oltre a un'interessante libreria) e ti da la possibilità di scaricare le canzoni direttamente come suoneria .L'applicazione è gratuita ma la sua interfaccia è completamente in inglese.