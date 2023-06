Per ritirare la pensione a Verona, basta recarsi negli uffici postali del territorio, tenendo conto degli orari di apertura e della modalità di accreditamento della somma. Infatti, oltre al classico ritiro in contanti, si può optare per l’accredito sul conto corrente postale o bancario. In alternativa, il denaro potrà essere depositato direttamente sul libretto di risparmio postale o su una carta prepagata dotata di Iban. Tutte le ipotesi, contanti escluse, sono obbligatorie se l’importo della pensione supera la soglia massima.

In più, tutti i pensionati possessori di carta Postamat, Carta Libretto e Postepay Evolution potranno prelevare il denaro direttamente in uno dei Postamat.

Ritirare la pensione: tutti gli orari degli uffici postali a Verona

Orari e numero di telefono degli uffici postali a Verona e provincia

Quando e come andare alle Poste per ritirare la propria pensione? Si tratta di informazioni estremamente utili per i pensionati, soprattutto per evitare che si rechino inutilmente presso uno sportello. E' bene ricordare che chi ritira la pensione in contanti allo sportello può farlo presso qualsiasi ufficio postale.