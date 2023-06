La pensione di anzianità, nell'ordinamento italiano, è una delle prestazioni previdenziali garantite ai sensi dell'art. 38 della Costituzione ai lavoratori. Il servizio assistenziale è fornito dallo Stato attraverso enti pubblici o istituti come l'Inps o le casse professionali, alle quali per legge è obbligatoria l'iscrizione e la contribuzione. Per poter richiedere la pensione di anzianità bisogna presentare la giusta domanda e la documentazione.

Il patronato Inas (Istituto Nazionale di Assistenza Sociale) si occupa di pratiche previdenziali e socio-assistenziali.

Molti servizi sono gratuiti e puoi chiedere informazioni e assistenza per:

Pensioni: domande di pensione – calcolo della pensione – pensione di inabilità – pensione di invalidità

Congedi di maternità, paternità e parentali

Assegno al nucleo familiare

Controllo della posizione assicurativa, infortuni e malattie professionali

Riconoscimento del danno biologico

Domanda di Naspi

Documenti utili per andare in pensione a Verona

FOTOCOPIA CARTA D’IDENTITA’ E CODICE FISCALE RICHIEDENTE,

STATO CIVILE,

SE CONIUGATO CARTA D’IDENTITA’ E CODICE FISCALE CONIUGE,

DATA MATRIMONIO – SEPARAZIONE –VEDOVANZA,

SE SEPARATO O DIVORZIATO FOTOCOPIA SENTENZA CON OMOLOGA,

CODICE IBAN DEL RICHIEDENTE con indicazione se intestato solo al richiedente o cointestato – se posta anche codice frazionario,

SE VECCHIAIA O PENSIONE ANTICIPATA Q. 100 O PENSIONE ANTICIPA PRECOCI COPIA ULTIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DICHIARANTE E CONIUGE ,

SE PENSIONE ANTICIPATA QUOTA 100 COMPILARE ANCHE MODULO AP140 SCARICABILE DAL SITO INPS,

SE ISCRITTO A CASSE DEI LIBERI PROFESSIONISTI: indicare nome della cassa (in base alla cassa saranno eventualmente richieste ulteriori documentazioni),

ATTENZIONE: se il servizio richiede la verifica o rettifica dell’estratto è richiesto un contributo minimo di 24 euro.

Domanda di pensione. L'elenco dei servizi per inviare e consultare le domande relative alla pensione

Come presentare la domanda di pensione

direttamente online attraverso il sito istituzionale dell’Inps e solo se in possesso del proprio Pin di accesso;

rivolgendosi a Caf, patronati, commercialisti o altri intermediari autorizzati.

Inoltre il Patronato Inas Cisl è disponibile per la verifica dei requisiti e per una consulenza personalizzata in tutte le sedi di Verona e provincia. Se sei iscritto alla Cisl il servizio è gratuito.