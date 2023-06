Assistenza domiciliare per anziani: come ottenerla a Verona

Attivazione di un servizio a domicilio, in orario diurno, per sostenere l'autonomia e la cura della persona anziana.

Il servizio nel comune di Verona prevede:

la cura della persona

la cura e il governo della casa

il sostegno alla vita quotidiana

il sostegno alle relazioni familiari e sociali

Per chi

Il servizio è rivolto ai cittadini con età minima 65 anni, residenti nel Comune di Verona, non autonomi nella gestione personale e della casa; viene attivato nell’ambito di un più ampio progetto di cura della persona e di sostegno alla domiciliarità.

Come

Il cittadino si deve rivolgere al Centro Sociale Territoriale di appartenenza per fissare un appuntamento con l'Assistente Sociale che valuterà il caso.

La domanda può essere alternativamente sottoscritta:

dal richiedente

dal tutore/curatore/amministratore di sostegno

da un familiare di riferimento

d'uffico, da parte dei Servizi competenti, in caso di urgenza o in attesa di nomina dell'amministratore di sostegno.

Va presentata al Centro Sociale Territoriale della propria zona di residenza e il servizio viene attivato da parte dell'Assistente Sociale:

dopo una valutazione dello stato di bisogno

dopo una valutazione della situazione familiare

con presentazione dell'ISEE per determinare l'eventuale quota di compartecipazione.



Il servizio può essere gratuito o prevedere il pagamento di una quota di compartecipazione alla spesa, secondo il Regolamento degli interventi a sostegno della domiciliarità (Deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 23 marzo 2017).



Assistenza domiciliare per anziani Verona

Il Servizio di Assistenza Domiciliare dell'ULSS 9 Scaligera è un servizio di supporto alla persona disabile e alla sua famiglia, effettuato a domicilio mediante attività socio educative e socio assistenziali. Attua interventi di assistenza a domicilio finalizzati a favorire l'autonomia e la vita di relazione dell'utente nel proprio ambiente, all'educazione e, quando possibile, all'autosufficienza dell'utente. Il servizio domiciliare concretamente per quanto riguarda il SAD in ADI prevede interventi svolti a casa da Operatori Socio Sanitari per la cura della persona ed eventuali altre azioni finalizzate all’ integrazione sociale come le uscite socializzanti.

E' rivolto alle persone in possesso della certificazione ai sensi dell’art. 3 della L. 104/92 che preveda, di norma, la connotazione di gravità quali:

disabilità intellettive: ritardo mentale legato a cause genetiche, lesioni cerebrali dovute a malattie, intossicazioni di varia natura o traumi

disabilità neuro-motorie: distrofia muscolare e altre forme di malattie neuro-muscolari legate a cause genetiche, morbo di Parkinson, sclerosi multipla e altre forme di disabilità neurologiche progressive, paraplegie e tetraplegie, esiti di trauma cranico o di grave cerebro-vasculo lesione

disabilità insorte in età neonatale e perinatale con cerebro-motu lesioni.

Tali condizioni vengono considerate in quanto determinino situazioni di dipendenza assistenziale tali da non consentire una sufficiente capacità personale d’autogestione o che in ogni caso pongano la famiglia in difficoltà a provvedervi.

Sono ammesse al servizio le persone con età inferiore ai 65 anni, mentre i disabili di età inferiore ai 18 anni usufruiscono del servizio domiciliare grazie al supporto dei servizi di riferimento pubblici e accreditati..

Servizio SAD – Servizio Assistenza Domiciliare

Contatti: Telefono 045 9287053

Porta Palio 30 – 37122 - Verona

Piano: Terra

Da oltre 10 anni sul territorio di Verona, "Privata assistenza" è specializzato nell'organizzare tempestivamente servizi di assistenza alla persona, sia ad ore che continuativi, a casa e in ospedale. Oggi, in questa situazione di incertezza, Privatassistenza lavora in completa sicurezza, con operatori qualificati e con l’utilizzo dei dpi (Dispositivi di Protezione Individuale) adeguati alla tutela della salute dei suoi assistiti.

