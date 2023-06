Assegno di cura per anziani: chi ne ha diritto

In Veneto è presente l'assegno di cura, ovvero un sostegno economico che favorisce le famglie che assistono un anziano non autosufficiente in casa, con l'obiettivo di garantire la permanenza di questa persona all'interno delle mura domestiche dove si potrà trovare meglio, quale scelta elettiva assistenziale.

Cos'è l'assegno di cura per anziani

L'assegno di cura, un contributo economico riconosciuto alle persone non autosufficienti di ogni età col fine di sostenere la permanenza nel proprio domicilio. L'assistenza domiciliare, fornita in orario diurno attraverso interventi adeguati alla cura dell'anziano. Non è presente una normativa nazionale che disciplina l'assegno di cura, ma la regolamentazione è rilasciata alle singole regioni o giunte locali. La Regione Veneto, con la delibera della giunta n°1338/13 ha approvato la riprogrammazione delle prestazioni su domiciliarità e rinnovato le modalità di accesso ai contributi.

L'assegno di cura per anziani: come averne diritto

L'impegnativa di Cura Domiciliare istituita ai sensi della Delibera Giunta Regionale n° 1338 del 30.7.2013, è un contributo economico, erogato per l'assistenza delle persone non autosufficienti di qualunque età ed erogato alle stesse ovvero al familiare o alla persona che ne garantisce adeguata assistenza e cura (i caregivers). Il Comune di Verona gestisce tre tipologie di contributo:

base (ICDb) per utenti non autosufficienti,

media (ICDm) rivolta agli utenti con presenza di demenza di tutti i tipi e disturbi comportamentali gravi

ICDmgs per utenti affetti da demenza e disturbi comportamentali gravi e disabilità definita gravissima (art. 3 comma 1, 2, 3 del DM 26/09/2016; DGR n. 670/2020; DGR n. 1174/2021)

Il servizio è rivolto a persone non autosufficienti residenti nel Comune di Verona che usufruiscono di un'adeguata assistenza presso il proprio domicilio o presso altro domicilio privato, ovvero le loro famiglie.

L'Impegnativa di Cura Domiciliare non è compatibile con l'inserimento in struttura residenziale extraospedaliera in convenzione.

La domanda può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno.



L'accesso al servizio è subordinato a requisiti economici, sociali e sanitari:

la valutazione sociale e sanitaria delle condizioni di non autosufficienza viene effettuata dall'Assistente Sociale del proprio territorio e dal Medico di Base;

la condizione economica del nucleo familiare di residenza anagrafica (con esclusione di eventuale assistente familiare/"badante" convivente) della persona assistita viene valutata tramite l'I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente).

La Dichiarazione Sostitutiva Unica per ottenere la Certificazione I.S.E.E. deve essere richiesta ai CAAF o all'INPS.

Per accedere all'ICD media (Alzheimer) o ICD mgs (gravissimi) è necessario essere in possesso di certificazione relativa a visita neurologica e di test cognitivi NPI (presso i centri sanitari abilitati).

Possono presentare domanda le persone assistite, o un loro familiare anche non convivente. Si precisa che gli interventi economici per l'Impegnativa di Cura Domiciliare di ogni tipo (ICDb - ICDm - ICDmgs) non sono cumulabili con altre impegnative di cura domiciliare.

Documenti necessari per la presentazione di una nuova domanda:

dati anagrafici, codice fiscale, tessera sanitaria, nome e cognome del Medico di Base della persona non autosufficiente

codice IBAN del conto corrente intestato al beneficiario o al legale rappresentante (tutore, curatore, amministratore di sostegno

dichiarazione ISEE valida per l'anno corrente, con limite massimo ISEE di Euro 16.700

per l'ISEE con valore compreso tra Euro 16.700 ed Euro 23.900 e in presenza di prima abitazione di proprietà, è possibile chiedere ulteriori informazioni, telefonando ai recapiti indicati in "Informazioni e contatti"

solo per l'ICDmgs (malati gravissimi) il valore dell'ISEE può essere uguale o superiore a Euro 50.000 (anche in questo caso è possibile chiedere ulteriori informazioni, telefonando ai recapiti indicati in "Informazioni e contatti"). Inoltre la domanda di ICDmgs verrà poi valutata dal distretto dell'Ulss 9 competente.

Oltre all’ICD a partire dal 01/01/2022 sono stati istituiti gli Interventi a sostegno del ruolo di cura e assistenza dei caregiver familiari (Decreto interministeriale del 27/10/2020, DGR n.295/2021, DDR n.52/2021 e DDR n.2/2022).

Sono interventi economici finalizzati a prolungare il più possibile la permanenza nel contesto di vita proprio della persona non autosufficiente e con disabilità.

Questi interventi sono destinati a tre tipologie di caregiver:

A.1. ai caregiver che seguono persone in condizione di disabilità gravissima tenendo conto anche dei fenomeni di insorgenza anticipata

A.2. ai caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali, comprovata da idonea documentazione a partire dal 01/01/2022;

A.3. a programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita già inserita in struttura.

Per l’intervento A.1. il Comune di Verona raccoglie le domande di:

caregiver di persona affetta da decadimento cognitivo accompagnato a gravi disturbi comportamentali o a persone con disturbi neurosensoriali che necessitino di supervisione ed assistenza continuativa a tutela della propria e altrui incolumità,“disabilità definita gravissima" (art. 3 comma 1, 2, 3 del DM 26/09/2016; DGR n. 670/2020; DGR n. 1174/2021)” CGmgs

Per gli interventi A.2. e A.3. il Comune raccoglie le domande di: