Installato un Seabin a Peschiera del Garda per ridurre la plastica nel lago

L'acquisto del dispositivo è stato ad opera di Madel, azienda ravennate attiva nel mercato nella detergenza ecologica, in collaborazione con Round Table Italia

Un impegno in favore dell'ambiente quello di Madel, azienda ravennate attiva nel mercato nella detergenza ecologica che ha acquistato quattro Seabin e ne ha installato uno a Peschiera del Garda, in collaborazione con Round Table Italia.

Di fronte alle autorità locali, tra cui come il sindaco di Peschiera del Garda Maria Orietta Gaiulli e il segretario generale della Comunità del Garda Pierlucio Ceresa, è stato inaugurato un cestino di raccolta dei rifiuti galleggianti: questi sono in grado di catturare circa un chilo e mezzo di materiali al giorno, comprese le microplastiche e le microfibre. Il dispositivo, inoltre, funziona grazie a un’alimentazione elettrica, 7 giorni su 7 e con una pompa ad acqua collegata alla base riesce a trattare 25.000 litri di acqua marina all’ora. Il Seabin è stato lasciato in dotazione all'amministrazione comunale che dovrà solamente occuparsi della sua ciclica manutenzione.