Quattro quintali di rifiuti e due chilogrammi di mozziconi raccolti dagli studenti di Bosco Chiesanuova

Un bottino di 4 quintali di rifiuti e quasi 2 chilogrammi di mozziconi di sigaretta per la prima delle tre mattinate ecologiche, previste a conclusione del progetto di sensibilizzazione scolastica su "Plastica e ambiente" organizzato da Plastic Free in collaborazione con l’Istituto Comprensivo e il Comune di Bosco Chiesanuova.

Un percorso, iniziato ben prima della giornata ecologica dedicata alla pulizia dai rifiuti di alcune zone del paese che si è tenuta sabato, in cui il referente locale di Plastic Free, Federico Semolini, ha coinvolto in attività di educazione ambientale scolastica, teorica e laboratoriale, tutti i 243 alunni e alunne delle Scuole Primarie di Bosco Chiesanuova e Corbiolo e della Secondaria di I grado del Capoluogo. In 14 appuntamenti d’aula, uno per classe, che si sono conclusi ad inizio marzo: «Ho affrontato in particolare il tema della pericolosità dell’inquinamento ambientale da plastiche e microplastiche, definito dall’ONU in assoluto il più pericoloso, ed i principali problemi legati alla produzione, all’uso ed al riciclo di questo tipo di materiale. Sensibilizzare le giovani generazioni è fondamentale per prevenire gli errori che commettono molti adulti nel rapportarsi alla natura con superficialità — dichiara Semolini con entusiasmo —. Grazie al Comune, al Dirigente Scolastico Perpolli dell’IC di Bosco Chiesanuova, agli insegnanti e a tutti i nostri volontari che si sono resi disponibili ad accompagnarli sabato in giro per il paese. Una menzione di ringraziamento speciale al "Mobilificio Scandola" ed alla “Lakshmi srl” di Bosco Chiesanuova che con grande generosità ci hanno permesso di regalare a tutti gli alunni una maglietta Plastic Free, al "Forno Bonomi" di Roverè V.se e al "Frac" di Bosco Chiesanuova che hanno reso possibile un piacevole e meritato momento conviviale alla fine del grande lavoro!».

Quella di sabato scorso con gli studenti della Scuola Secondaria di I grado del Capoluogo è stata la prima di tre passeggiate ecologiche: la prossima si terrà sabato 30 aprile con la Scuola Primaria di Bosco Chiesanuova e l’ultima, sabato 14 maggio, con la Primaria di Corbiolo. Numerosi i cittadini che si sono fermati incuriositi a chiedere perché una novantina di allegri ragazzi e ragazze, accompagnati dagli insegnati e da 10 volontari Plastic Free, stessero perlustrando il paese alla ricerca di ogni piccolo e grande rifiuto «I ragazzi e le ragazze si sono davvero superati! — prosegue l’Assessore all’Ecologia Daniele Garonzi — Li ringraziamo tutti, uno per uno, per averci dato il buon esempio e la speranza di un futuro in cui la Lessinia continuerà ad essere tutelata, amata e valorizzata». Dalla firma del protocollo tra il Comune di Bosco Chiesanuova e Plastic Free nel luglio dello scorso anno, l’associazione non si è dedicata solo all’educazione ambientale scolastica e ha organizzato tre appuntamenti di “Cleanup” aperti a tutti, in luoghi segnalati dall’Amministrazione o dai cittadini tra le vie del Capoluogo e le contrade; e tre interventi di pulizia mirata con piccoli gruppi di volontari nel piazzale di Branchetto, in tratti di bosco di contrada Comperli e di Val Squaranto. In totale, solo nel 2021, queste iniziative hanno portato alla rimozione di quasi 15 quintali di rifiuti. Simili attività sono previste anche nel 2022, a partire dall’appuntamento del 10 aprile, giornata nazionale di raccolta Plastic Free con più di 400 iniziative in tutta Italia, che verrà dedicato alla pulizia di un tratto di bosco in prossimità delle contrade Campi e Rocolo. In estate saranno invece introdotte le “Plastic Free Walk”, passeggiate di pulizia lungo i sentieri del Parco Naturale Regionale della Lessinia, in compagnia delle guide naturalistico-ambientali dell’Associazione “Here I am”.