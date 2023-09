Verona Bike, fino a fine mese sconto del 30% sull'abbonamento annuale

Per chi viaggia con Verona Bike tutti i giorni, fino al 30 settembre ha una ragione in più per continuare ad utilizzare il servizio. Fino alla fine del mese è infatti possibile acquistare un abbonamento annuale con uno sconto del 30% inserendo il codice ECORIDE23 al momento della registrazione.

Dal Comune di Verona spiegano che lo sconto può essere utilizzato una sola volta per utente, portando a termine in un’unica soluzione la procedura di registrazione e acquisto con codice correttamente inserito. La promozione non è cumulabile con altre convenzioni speciale in più.

VERONA BIKE - Attivo a Verona dal 2012, conta oggi 40 stazioni su tutto il territorio, per un totale di 570 bici, di cui 150 elettriche.

Nel corso del 2022 ci sono stati 166.771 utilizzi complessivi (115.436 nel 2021 e 68.336 da inizio anno ad oggi). Il servizio, pratico ed ecologico, aiuta a migliorare la qualità dell’ambiente perché riduce le emissioni di CO 2 e favorisce il benessere fisico. Operativo 365 giorni l’anno, dalle 6 alle 24, è facile da utilizzare e utile nei brevi spostamenti all’interno del circuito cittadino.

COME FUNZIONA - Per utilizzare il servizio è necessario scaricare la prima volta la App dal sito https://bikeverona.it/ e seguire successivamente tutte le indicazioni. Possibilità di abbonamento annuale, mensile, settimanale e giornaliero.