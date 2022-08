Nuova tecnologia e maggiore sicurezza: nuovi monopattini attivi a Verona

Arrivano novità per quanto riguarda la micromobilità elettrica a Verona.

Il parco mezzi di BIT Mobility si arricchisce infatti di un monopattino di ultimissima generazione: il modello XMAXPLUS sviluppato da Segway. Definito come un vero e proprio monopattino "intelligente", unirebbe tecnologia all'avanguardia e altissimi standard di sicurezza. Nuovo mezzo di terza generazione che si distinguerebbe per la pedana di lunghezza ridotta (forte disincentivo all'utilizzo da parte di due utenti), maggiore solidità e ammortizzazione (per un utilizzo confortevole e sicuro anche nel caso di forti sollecitazioni), il doppio cavalletto (che riduce il rischio di caduta in caso di vento e pericolosi effetti 'domino), batteria intercambiabile, indicatori di direzione sul manubrio anteriore e nella parte posteriore, led di stato su entrambi i lati della t-bar (una luce che si aggiunge a quelle già previste a norme di legge), campanello meccanico rotativo, gancio porta-borsetta e porta cellulare, allarmi vocali. Il nuovo display hi-tech completerebbe il tutto: velocità di marcia in tempo reale, livello della batteria, rilevamento area a velocità limitato, area a parcheggio vietato.