Nuove colonnine di ricarica per auto elettriche in arrivo: annunci da Affi e San Martino Buon Albergo

Nuove colonnine di ricarica per in mezzi elettrici sono in arrivo nella provincia di Verona. I Comuni di Affi e San Martino Buon Albergo hanno infatti annunciato l'installazione di nuovi impianti.

Affi

Sono 24 le nuove postazioni dedicate alla ricarica rapida delle auto elettriche in arrivo ad Affi. 12, di proprietà della ditta Electra, verranno posizionate nel parcheggio del Grand’Affi e 12, di Atlante, all’interno del parcheggio di via Pascoli, di fronte a Nico, le quali si sommano alle 18 inaugurate nel maggio del 2023.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Con la realizzazione di queste 24 nuove postazioni di ricarica - spiega il Sindaco di Affi Marco Sega - il nostro Comune diventa un punto di riferimento a livello italiano per gli automobilisti. Facendo un conto totale, che comprende anche le colonnine all’uscita dell’autostrada, disponiamo di 70 punti di ricarica fast e ultra fast. Una colonnina ogni 35 abitanti».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Installazioni che dovrebbero assicurare al territorio anche un’entrata economica da tenere in considerazione. Le ditte proprietarie delle colonnine di ricarica, infatti, corrispondono al Comune un canone di affitto. Si tratta di 70 mila euro annui per le colonnine di Ionity installate nel maggio del 2023, e di 56 mila euro annui per le 12 di Electra e le 12 di Atlante. 182 mila euro annui per vent’anni.

«Si tratta di un’entrata importante che abbiamo assicurate alle casse comunali per i prossimi vent’anni - ha sottolineato Sega -. Entrata che potrà così essere reinvestita sul territorio».

I lavori, per quello che riguarda la stazione Electra, termineranno verso la fine di agosto 2024. La stazione Atlante entrerà invece in funzione nel 2025.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

San Martino Buon Albergo

A San Martino Buon Albergo l’azienda Be Charge ha iniziato i lavori per l’installazione di 6 colonnine di ricarica per i mezzi di trasporto elettrici.

Lo scorso autunno il Comune aveva siglato il protocollo d’intesa con la società del gruppo Eni che si è aggiudicata la gara indetta dal Dipartimento Energia, Direzione Generale Incentivi Energia nell’ambito del PNRR, Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile”, Investimento 4.3 “Sviluppo delle infrastrutture di ricarica elettrica”, per l’ambito territoriale Veneto B, in cui rientra anche San Martino. Be Charge ricopre il ruolo di E-Mobility Provider e Charging Point Operator, ovvero installa e gestisce i punti di ricarica per la mobilità elettrica da un punto di vista tecnico e operativo e, una volta che le colonnine saranno in funzione, ne controllerà gli accessi e si occuperà della gestione quotidiana e della manutenzione.

Di concerto con l’azienda, il Comune dell'est veronese ha proposto le zone più idonee, compatibilmente con la tipologia di intervento necessario per l'installazione dei punti di ricarica, con l’obiettivo di distribuire omogeneamente le nuove colonnine sul territorio comunale, comprese le frazioni di Mambrotta e Marcellise. Le nuove colonnine sono previste nello specifico in via Adamello, via Antonini, via Perlasca, via Mezzavilla, via Nino Bixio, via Romolo Nicolis. E nelle prossime settimane verranno individuate anche ulteriori zone nel centro paese che ospiteranno altri punti di ricarica.

«Grazie al protocollo sottoscritto con Be Charge - ha spiegato il sindaco Giulio Furlani - utilizzando tecnologie innovative in tema di mobilità sostenibile, si dota il territorio comunale di un servizio in più per i cittadini che risponde alla crescente presenza di veicoli elettrici. L'obiettivo è coprire il territorio comunale nel modo più funzionale possibile e il nostro impegno è quello di installare altre colonnine».

«Con le nuove colonnine - ha sottolineato il vicesindaco Mauro Gaspari - abbiamo voluto dare un segnale concreto per il sostegno alla mobilità green e la sostenibilità ecologica. L’operazione non ha alcun onere a carico del Comune e quindi della collettività, se non quello di mettere a disposizione gli stalli pubblici su cui vengono posizionate le nuove colonnine, che saranno tra l’altro di ultima generazione e a ricarica veloce».