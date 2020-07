Muoversi a piedi per Verona: ecco la mappa con tempi e distanze

Una città da scoprire e visitare a piedi. È questo l’obiettivo della mappa dei tempi e delle distanze, calcolate da piazza Bra e piazza Erbe, realizzata dalla Polizia locale di Verona per tragitti a piedi nel centro cittadino.

Nella mappa, oltre ai principali monumenti storici, sono indicati i parcheggi e le postazioni di Verona Bike per le biciclette a noleggio (informazioni sul sito www.bikeverona.it).

Una proposta di percorsi medio-lunghi, con passeggiate che non superano la mezz’ora a piedi, studiati dalla Polizia locale per promuovere una mobilità sostenibile, capace di accrescere la conoscenza della città e delle effettive distanze che ci separano dai luoghi che vogliamo raggiungere.

Spesso, infatti, si usa la macchina convinti di fare prima. Nella realtà, per gli spostamenti in città, muoversi a piedi è più veloce e meno problematico.

Da piazza Bra, in circa 15 minuti a piedi, è possibile arrivare all’Arsenale, a Porta Nuova, al cimitero Monumentale o alla Basilica di San Zeno.

Spostamenti che in macchina richiederebbero molto più tempo, oltre ad essere causa di un aumento di traffico stradale e di complicanze per il parcheggio.

«Una proposta – sottolinea l’assessore alla Sicurezza Daniele Polato – studiata per cittadini e turisti, che presenta in una mappa gli effettivi tempi di percorrenza per raggiungere i principali monumenti o, semplicemente, i punti più estremi del nostro centro cittadino. Spesso, infatti, scegliere di spostarsi a piedi e non in macchina, può facilitare la nostra vita, oltre ad aumentare la sicurezza stradale e diminuire gli impatti ambientali, sociali ed economici, generati dai veicoli privati. La mappa, di facile consultazione sul sito della Polizia locale, mostra quanto siano ridotte le distanze in città e come sia facile, con brevi passeggiate, arrivare dall’Università a Castelvecchio o da pazza Bra a Castel San Pietro».

Scarica la mappa della Polizia Locale di Verona

