Povegliano guarda alla mobilità elettrica: installate 3 colonnine di ricarica per auto

Povegliano Veronese compie un passo in avanti sul tema della e-mobility, con l'installazione delle prime 3 colonnine di ricarica pubbliche, che si trovano in via Rita Levi Montalcini, piazzale suor Biagia Fattoni e Via Dei Frassini. Quest'ultima è già attiva, mentre le altre 2 saranno rese operative nei prossimi mesi. I moderni impianti consentono di collegare anche 2 automobili contemporaneamente grazie al duplice attacco con prese Type 2, ognuna delle quali capace di erogare una potenza nominale di 22 KW.

«Il programma di adibire alcuni spazi di sosta alla ricarica delle auto elettriche è stato portato a termine grazie alla collaborazione con la società Be Charge Plenitude - spiega l'assessora all'Ambiente Silvia Poletti -. L'accordo che abbiamo stipulato a favore del Comune è a costo zero, infatti non graveranno sui cittadini i costi relativi alla fornitura, installazione e gestione delle infrastrutture a fronte della concessione dello spazio all'azienda». I dispositivi della Be Charge saranno utilizzabili attraverso un'App gratuita e si integreranno ad una rete già presente di 17.000 punti-ricarica sparsi sul territorio nazionale. «È nostra intenzione aumentare il numero di colonnine - spiega ancora Poletti - valutando di posizionarle in maniera capillare anche nelle frazioni. Con soddisfazione posso dire che manteniamo oggi un impegno preso in campagna elettorale».

Povegliano dunque rivolge la propria attenzione alla mobilità elettrica in un'ottica "green", cercando di prestare attenzione ad ambiente e sostenibilità. Temi al centro anche di un festival che da due anni viene organizzato dall'Amministrazione comunale. «Quello della sostenibilità è per noi soprattutto un obiettivo concreto a cui dedichiamo tempo e risorse. - sottolinea la sindaca Roberta Tedeschi -. Le colonnine premiano la scelta di una modalità di trasporto meno inquinante per l'aria che respiriamo. E fanno parte di un progetto più ampio. Stiamo investendo infatti sulla riqualificazione delle nostre aree verdi (in primis Parco Balladoro), creeremo un nuovo spazio urbano per lo sport in località Crose e soprattutto stiamo lavorando alla nascita di una comunità energetica. Per produrre, scambiare e consumare energia da fonti rinnovabili su scala locale. Povegliano è un paese che ha grandi ricchezze storico-culturali ma che deve tenere lo sguardo rivolto al futuro».