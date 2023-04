Nuova ciclabile a Peschiera, si collega a quella del Mincio e porta fino a Mantova

Peschiera del Garda ha una nuova pista ciclabile che collega il suo centro con la ciclabile del Mincio che porta fino a Mantova. Un lungo percorso fatto di quarzo che aggiunge un prezioso servizio al Comune gardesano, frutto di un accordo tra pubblico e privato.

È stato proprio un privato infatti ad ottenere dal Comune di Peschiera l’autorizzazione per la realizzazione di un Bici Grill nella zona del Porto Vecchio. Come contropartita l’amministrazione gli ha chiesto di farsi carico della riqualificazione di quel tratto di ciclabile, ormai impraticabile a causa del dissesto del manto stradale, che porta verso Mantova.

Accordo rapidamente concluso, così come i lavori che sono durati circa un mese. Un intervento del valore totale di 70 mila euro che, come si diceva, è stato interamente sostenuto dal privato.

Per la stagione in arrivo, dunque, Peschiera avrà un servizio in più da offrire ai tanti turisti che scelgono la bicicletta per vivere il lago di Garda e dintorni. «Era un’opera di cui avevamo bisogno - spiega il sindaco di Peschiera Orietta Gaiulli -. Il tratto di ciclabile ora rimesso a nuovo è cruciale perché collega il nostro centro con Mantova e con una ciclovia utilizzatissima. C’erano ciclisti che se ne servivano nonostante le condizioni, ma non era sicuramente un bel viaggiare. Il manto stradale era dissestato, doveva essere rifatto completamente. Questo accordo è la dimostrazione di come l’incontro tra pubblico privato possa dare degli ottimi frutti».