Segnaletica nuova per rilanciare e promuovere la ciclabile Bussolengo-Lago di Garda By Bike

Nella suggestiva cornice del Parco Natura Viva i sindaci di Bussolengo, Roberto Brizzi, di Castelnuovo del Garda Giovanni Dal Cero e Lazise, Luca Sebastiano, mercoledì hanno firmato la convenzione sull’intervento per la nuova segnaletica per il percorso ciclabile Bussolengo-Lago di Garda By Bike, che parte dal centro del Comune lambito dall'Adige e si snoda tra vigneti e parchi fino al lago. Un percorso suggestivo nella natura che attraversa tre comuni con importanti parchi dal punto di vista turistico. Presenti alla firma il consigliere della Provincia di Verona Pino Caldana, il vicesindaco di Bussolengo Giovanni Amantia, l’assessore di Castelnuovo del Garda Cinzia Zaglio, Giuseppe Zanini responsabile ufficio Lavori pubblici del Comune di Lazise, la manager del Distretto del Commercio di Bussolengo La Rosa di San Valentino Monica Stefanelli.

La ciclabile parte dal centro storico di Bussolengo e per 13/14 km porta gli amanti delle due ruote lungo due percorsi che attraversano stradine asfaltate con traffico veicolare ridotto, lungo la zona collinare di origine morenica caratterizzata da punti panoramici, dove lo sguardo può spaziare dalla catena del Baldo al lago di Garda. Si tratta di un percorso già conosciuto che, grazie alla nuova segnaletica stradale sia orizzontale sia verticale, avrà una rinnovata visibilità con l’obiettivo per promuovere il cicloturismo della zona lungo la direttrice Verona-Lago. Inoltre le nuove indicazioni consentiranno di facilitare l’orientamento e fornire informazioni ai ciclisti sui punti di interesse e sulle strutture di servizio utili, come punti di ristoro, ristoranti e servizi.

«La ciclabile Bussolengo - Lago di Garda By Bike - spiega il sindaco di Bussolengo Brizzi - è importante in ottica di promozione del nostro territorio in chiave turistica. Era nata come un’idea in campagna elettorale e siamo riusciti a concretizzarla attraverso la collaborazione tra i comuni interessati. Un progetto ambizioso che, oltre a portare i turisti dal lago di Garda verso il nostro paese, permetterà anche ai nostri concittadini di arrivare facilmente al lago con questo percorso ciclabile alternativo e sicuro».

«Siamo felici di contribuire alla realizzazione di questo progetto - sottolinea il sindaco di Lazise Luca Sebastiano - che offre una risposta concreta alla richiesta sempre più frequente di percorsi ciclabili che arriva da cittadini e turisti. Con la ciclabile creiamo un collegamento naturale tra la zona del Garda e l'entroterra, che rappresenta per il lago una risorsa e vogliamo contribuire a valorizzarla».

«Sport, divertimento, salute e natura per i nostri cittadini e per i turisti. La ciclabile - illustrano il sindaco di Castelnuovo del Garda Dal Cero e l’assessore Zaglio - nel nostro territorio attraverserà il parco del Tione e il centro storico di Sandrà per giungere tra i vigneti fino alle rive del nostro lago di Garda. Un ottimo risultato nato dalla proficua collaborazione dei nostri tre Comuni».

Lungo questo tratto ciclabile è in fase di sviluppo il progetto “Gabanel” nato con l'obiettivo di poter dare opportunità ai giovani che si trovano in situazioni di disagio sociale di imparare a lavorare e acquisire sicurezza e competenze utili da educatori professionisti. In più, Gabanel vuole lanciare un progetto di valorizzazione turistica legata alla sistemazione di una Villa sotto forma di Ostello che ospiterà ciclisti e non solo. Insieme al restauro, verranno sviluppati anche servizi turistici grazie al contributo dei giovani aderenti al progetto.