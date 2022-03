Dieci anni di bike sharing a Verona: 40 stazioni, 570 bici "normali" e 150 elettriche a disposizione

Un servizio che conta oggi 40 stazioni su tutto il territorio, per un totale di 570 bici a pedalata tradizionale e 150 elettriche, di cui 50 dotate di seggiolino per bambino. Nel corso del 2021 ci sono stati 115.436 utilizzi complessivi, con un incremento del 21% rispetto al 2019. Sono questi i numeri del Verona Bike, il bike sharing station based della città scaligera, che quest’anno festeggia i 10 anni di servizio.

Un compleanno speciale, che sabato 12 marzo la Clear Channel Italia, gestore del bike sharing, ha condiviso con tutti gli utenti, offrendo gratuitamente il servizio a tutti gli abbonati.

PIANO DI POTENZIAMENTO 2020-2021 - La rete, presente a Verona dal 2012 con 22 stazioni e 250 biciclette, è stata raddoppiata a partire da giugno 2020, con 18 nuove stazioni in tutti i quartieri cittadini e 170 nuove bici tradizionali. A gennaio 2021 la seconda importante implementazione, con l’arrivo di 150 biciclette elettriche, con sistema di pedalata assistita, che ne agevola l’utilizzo e gli spostamenti.

Un servizio migliorato negli anni, a partire dal 2019, anche dal punto di tecnologico, con interfaccia più dinamico e funzionale. Touch screen, sito web e app sono diventati gli strumenti attraverso cui utilizzare il servizio in modo semplice e veloce, ma diventano anche un canale di comunicazione diretto per reperire tutte le informazioni e ricevere supporto e assistenza da parte del Customer Care dedicato.

L’impegno compiuto da Clear Channel Italia e il Comune di Verona per offrire alla città un servizio sempre più innovativo, trova importante conferma nei risultati ottenuti anche con gli abbonamenti: nel 2021 ne sono stati sottoscritti 10.289 con un tasso di crescita del 72% rispetto al periodo pre-pandemia.

L’importante ricorrenza è stata festeggiata venerdì, alla stazione presente in piazza Bra, dall’assessore Viabilità Luca Zanotto. Presenti per Clear Channel Italia Nicoletta Morrone Bike sharing manager e Alberto Dinoi Development manager.

«Negli ultimi due anni abbiamo raddoppiato il servizio, con stazioni posizionate in molti quartieri – ricorda l’assessore Zanotto –, a dimostrazione che il bike sharing è una modalità di spostamento sempre più utilizzato non solo dai turisti ma anche dai veronesi. Nel corso del 2021, infatti, è stato registrato un incremento del 21% rispetto al 2019, periodo pre pandemia. Come evidenziato dallo stesso gestore Clear Channel, la città di Verona risponde bene a questo servizio, non solo in termini di utilizzo, ma anche con il rispetto e il coretto utilizzo di stazioni e biciclette. In occasione di questo primo decennale di attività, raccolgo volentieri la sfida per la continua crescita del bike sharing, che come ci dimostrano i dati, viene soprattutto utilizzato dai cittadini, per gli spostamenti nei quartieri e dai quartieri al centro».