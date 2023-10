Oltre 300 chili di plastica raccolti in tre ore lungo l'Adige dai volontari con il sostegno di Lidl

Si è svolta domenica 1° ottobre la giornata nazionale di raccolta rifiuti indetta da Plastic Free Onlus, associazione di volontariato impegnata contro l’inquinamento da plastica, che nel Veronese ha visto i suoi volontari all’opera nei pressi del fiume Adige. La tappa, organizzata per ripulire il tratto di argine che da Ronco all’Adige va fino a Roverchiara, è stata sostenuta da Lidl Italia nell’ambito della strategia internazionale REset Plastic delle società del gruppo Schwarz a cui appartiene, che prevede anche l’impegno per la rimozione dei rifiuti in plastica dall’ambiente. Armati di sacchi, pinze e guanti, questi ultimi donati da Lidl, le 50 persone che hanno deciso di dedicare il proprio tempo alla causa hanno raccolto oltre 300 chili di rifiuti in meno di tre ore.

L’Insegna della GDO, da sempre impegnata per la tutela dell’ambiente e vicina alle comunità in cui opera, ha invitato i collaboratori della direzione generale e di quella regionale di Arcole a partecipare all’iniziativa e a coinvolgere amici e parenti per raccogliere la plastica abbandonata al fianco dei volontari Plastic Free. Alessia Bonifazi, responsabile comunicazione & CSR Lidl Italia, ha commentato così: «L’impegno della nostra azienda verso la sostenibilità passa anche attraverso iniziative locali come questa. L’inquinamento da plastica è una delle principali sfide globali che tutti siamo chiamati ad affrontare, a partire dai luoghi a noi più vicini. Ringrazio tutti i volontari che hanno partecipato a questa giornata di raccolta, in particolare i nostri colleghi che hanno risposto davvero numerosi all’invito e, infine, Plastic Free per aver organizzato questa giornata che ha permesso ad ognuno di noi di dare il proprio contributo».

«Siamo felicissimi che aziende importanti come Lidl decidano di metterci la faccia in prima persona - ha aggiunto Christian De Leonardis, direttore corporate partnership per Plastic Free - contribuendo non solo economicamente ad un evento così importante ma anche con l’azione concreta dei loro dipendenti che sono scesi in campo al nostro fianco».