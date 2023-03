«Domeniche ecologiche», è la volta di Borgo Roma. E si pensa alla chiusura periodica a Veronetta

Domenica 19 marzo la 5a Circoscrizione ospita la terza delle cinque giornate della sostenibilità in programma fino al 23 aprile. Per tutta la giornata, dalle 9 alle 19, nell’area interessata potranno passare solo bici e pedoni, divieto di transito e di sosta invece per tutti i mezzi a motore, ad eccezione dei residenti e degli autorizzati. Le linee del trasposto pubblico locale saranno deviate.

Tante le attività tutte gratuite a cui residenti e cittadini sono invitati a partecipare per vivere in modo diverso gli spazi tradizionalmente riservati al traffico automobilistico e scoprire la vivacità e le risorse del proprio quartiere attraverso proposte che spaziano dall’intrattenimento musicale alle passeggiate e attività sportive, dai laboratori e giochi per i più piccoli alle iniziative culturali, ambientali e di cittadinanza attiva.

Il programma è frutto del dialogo con le realtà no profit del territorio, ma anche con i negozianti del quartiere, visto che la promozione del commercio di vicinato e dell’economia locale è tra gli obiettivi dell’iniziativa.

«La città si sta interessando a queste iniziative, che partono dal territorio con il coinvolgimento in primis delle Circoscrizioni e quindi delle associazioni e dei commercianti – ha detto l’assessore all’Ambiente e alla Mobilità Tommaso Ferrari-. Il format è sempre lo stesso, con gli spazi pubblici individuati che per un’intera giornata vengono riservati ad attività di vario tipo. Queste sperimentazioni ci permetto di capire come i cittadini vivono le chiusure al traffico e orientarci per le scelte futuro. Mancano altre due domeniche all’appello, nulla vieta alle circoscrizioni di organizzarsi in modo autonomo, stimolando il territorio in questa direzione. Le prossime domeniche ecologiche, previste nel Piano di azione del Bacino Padano per contrastare le Pm10, si terranno in 2a e 4a Circoscrizione».

«Grande entusiasmo e partecipazione da parte delle associazioni – ha detto il presidente della 5a Circoscrizione Raimondo Dilara -. Le vie chiuse al traffico potranno essere vissute in modo alternativo, tuttavia sarà facilmente possibile baipassare l’area delimitata con deviazioni sulle vie limitrofe».

Via XX Settembre pedonalizzata periodicamente

La sperimentazione delle «Domeniche ecologiche» dunque prosegue, nel frattempo il Consiglio della 1a Circoscrizione ha approvato una mozione presentata da Traguardi che propone la chiusura periodica al traffico di via XX Settembre e di altre arterie stradali.

Il documento sottolinea il successo ottenuto dall'iniziativa «Una domenica a Veronetta» del 12 febbraio, che ha registrato una grande partecipazione di cittadini, esercenti e associazioni del territorio, e propone dunque di considerare la chiusura giornaliera anche di altre strade intensamente trafficate, deviando i percorsi del trasporto pubblico locale ma consentendo il transito e la sosta ai residenti e ai commercianti. Inoltre, ritenendo che queste iniziative debbano essere accompagnate da un percorso partecipativo, la mozione chiede di coinvolgere stabilmente le associazioni e le attività commerciali che gravitano intorno alla via oggetto della chiusura, affinché propongano piccoli eventi e momenti di aggregazione adatti a tutte le età.

Il documento approvato mercoledì sera è nato da un'iniziativa delle consigliere di Traguardi Chiara Consolo, vicepresidente della Prima circoscrizione, e Beatrice Rappo, presidente della Commissione mobilità. La proposta è stata sottoscritta dai gruppi di maggioranza e ha ottenuto anche il voto favorevole di un consigliere di opposizione.

«Sperimentare anche nell'arco di una sola giornata il passaggio da spazio pubblico trafficato a spazio pubblico vissuto a piedi, o in bicicletta, permette di rafforzare il tessuto sociale, restituendo alla strada la dimensione delle relazioni tra le persone - affermano le consigliere -. In molte città italiane ed europee, la chiusura domenicale di grandi arterie stradali è una pratica consolidata. La nostra proposta si inserisce tra le linee programmatiche di questa Amministrazione, che intende promuovere la mobilità sostenibile e la riqualificazione dello spazio pubblico».