Centro di Riuso, in 4 mesi raccolte 2 tonnellate di materiale e oggetti ancora funzionanti

In soli 4 mesi sono state conferite circa 2 tonnellate di materiale e oggetti ancora perfettamente funzionanti, tra i quali mobilia di vario genere, biciclette, elettrodomestici, apparecchiatura hi-fi, utensili, casalinghi e tanto altro. Numeri assolutamente incoraggianti, che testimoniano la buona riuscita dell’iniziativa ed il gradimento da parte della cittadinanza.

Nello scorso mese di novembre (in ottemperanza al Dlgs 152/06 del Testo Unico Ambientale, Art. 181 comma6) Amia aveva inaugurato il Centro di Riuso di via Avesani, una struttura allestita all’interno dell’Isola Ecologica, con l’obiettivo di ridurre l’impatto nelle discariche ed il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti urbani nelle strade e nei marciapiedi, migliorando contestualmente la gestione della raccolta, la qualità ambientale ed il decoro cittadino. Un’iniziativa fortemente voluta dalla società presieduta da Bruno Tacchella per promuovere la buona pratica del riciclo, per far conoscere, condividere e mettere a disposizione della collettività un utile strumento che permetterà di ridurre le emissioni di CO 2 generate dalla produzione di oggetti nuovi e dallo smaltimento invasivo dei rifiuti.

Tutti i cittadini residenti a Verona hanno quindi la possibilità di dare una seconda vita a beni e materiali ancora in buono stato e che possono essere ancora utili ad altre persone, consegnandoli a personale qualificato di Amia presso un apposito box/container in via Avesani, negli orari e giorni di apertura dell’isola ecologica, ovvero dal lunedì al sabato, dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18. Tra le varie tipologie di oggetti che i cittadini possono consegnare: libri, piccoli elettrodomestici quali phone, microonde, aspirapolveri, attrezzi da lavoro, giardinaggio e bricolage, computer, radio, casalinghi quali piatti, pentole, bicchieri, mobilia di vario genere, ma anche quadri, lampadari e oggettistica per la casa.

Il progetto del Centro di Riuso coinvolge la Cooperativa sociale La Mattaranetta, che si occupa di svuotare e movimentare tutti gli oggetti conferiti nel conteiner di via Avesani, per portarli presso l’area di Mattaranetta, dove è presente un mercato di oggetti usati-vintage, dove i cittadini potranno recarsi per visionarli.

«Quante volte capita di disfarsi di mobili, elettrodomestici ancora funzionanti, piccoli arredi che non ci servono o non ci piacciono più ma sono ancora in buono stato? Buttarli non sempre è la scelta migliore – commenta il presidente Tacchella –. Proprio in questi giorni si è celebrata la “Giornata mondiale del riciclo”, instituita nel 2018 per promuovere programmi educativi e di sensibilizzazione incentrati sullo sviluppo sostenibile e inclusivo del riciclaggio. Il Centro di Riuso di Amia segue proprio queste finalità. I rifiuti vanno considerati come risorse e trattati come tali, con l’obiettivo di ridurre la produzione di rifiuti da inviare a smaltimento. Un primo, ma importante passo verso una gestione virtuosa e integrata dei rifiuti e verso un modello di economia circolare».