Castelnuovo amplia il Parco del Tione: «Occasione di sviluppo sostenibile»

Nel Consiglio comunale di Castelnuovo del Garda del 28 giugno, tra le osservazioni giunte al PAT, è stata accolta la proposta di riperimetrazione del Parco del Tione. L’attuale Amministrazione ha quindi ridisegnato i confini del Parco, ampliandoli in certe porzioni di territorio e riducendoli in altre, in ogni caso aumentando complessivamente l’estensione di zona parco.

L’aumento è di oltre 390.420 metri quadrati e quindi l’estensione del Parco è passata da 3.951.389 a 4.341.809 metri quadrati.

Nella relazione di accompagnamento Modifica Parco Tione dello studio tecnico Zangheri & Basso si legge: «L’aver aumentato di molto la superficie occupata dal Parco nel Comune di Castelnuovo del Garda rappresenta una chiara presa di coscienza da parte degli amministratori e dei cittadini della valenza, non solo per gli aspetti naturalistici ma anche economici e socio-culturali, che tale scelta sottende».



, dove vengono valorizzate e preservate aree agricole a ridosso del Tione, prima escluse.«Il Parco del Tione rappresenta un’occasione di sviluppo sostenibile, non più un ostacolo o un limite − commenta il sindaco Giovanni Dal Cero −.e lavoreremo ai percorsi pedonali e ciclabili, in maniera da collegare gli ambiti di interesse naturalistico e paesaggistico alle realtà rurali. Sosterremo le nuove forme di commercio dei prodotti locali e la promozione del turismo diffuso partendo dallo sviluppo di nuove forme di riproduzione a forte connotazione ambientale, come i prodotti biologici».